İBB’den sinagoglara korona virüs temizliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Purim Bayramı öncesinde, İstanbul’daki tüm sinagogları, özel ekiplerle temizleterek dezenfekte etti. Korona virüs tehdidi nedeniyle kalabalık ortamların temizliğinin büyük önem taşıdığı bu dönemde, sinagoglara yönelik temizlik memnuniyetle karşılandı.

İBB ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ayrıca Purim Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı da yayınladı. Sinagoglarda, Başkan İmamoğlu tarafından gönderilen lokumlar dikkat çekti.

http://www.salom.com.tr/haber-113872-Ibbden_sinagoglara_korona_virus_temizligi.html

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