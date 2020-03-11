Gucci mankeni Armine Harutyunyan kimdir? Nasıl keşfedildi? Türk Gucci mankeni kimdir?

Dünya basınına adını duyurmuş olan, fiziksel görüntüsü ile insanların fazlasıyla dikkatini çeken Gucci moda markasının baş mankeni Armine Harutyunyan kimdir? Gucci mankeni Armine Harutyunyan inanılmaz değişimi ile de dillerden düşmedi. İşte Armine’nin hayat hikayesi

Son günlerde adından çokça söz ettiren ünlü moda markası”Gucci’nin yeni baş manken olarak aldığı Armine Harutyunyan diğer mankenlere göre fiziksel görüntüsünün farklı oluşu oldukça dikkat çekiyor. Adını dünya basınına duyurmuş olan Armine Hatyunyan kimdir? Gucci baş mankeni hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

GUCCİ MANKENİ ARMİNE HARUTYUNYAN KİMDİR?

Son zamanlarda bilinen güzellik anlayışına fiziksel görüntüsü ile meydan okuyan Armine harutyunyan geçtiğimiz haftalarda sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci’nin düzenlediği defilede podyumda boy gösterdi. Armine Harutyunyan sadece bir model değil, aynı zamanda bir sanatçı. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da dünyaya gelen 23 yaşındaki dünya basınına adını duyuran model Armine Harutyunyan’ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biridir. Armine onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktordur.

GUCCİ MANKENİ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Genç manken Armine Harutyunyan Konser izlerken teklif aldığın anlattı. Dünyanın konuştuğu Harutyunyan “Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin’de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler” dedi. Bir ay sonra Gucci defilesinin baş mankeni olarak podyuma çıktığına hala inanamadığın belirten Harutyunyan “Alessandro Michelle’inin bambaşka bir güzellik algısı var” dedi. Genç model ünlü moda markası Gucci ile çalışmasını ise; “rüya gibi” olarak tanımladı.

GUCCİ’NİN TÜRK MANKENİ

Bilinen güzellik anlayışının önüne geçen Armine Harutyunyandan sonra adından çokça söz ettiren Gucci moda markasının ilk Türk mankeni Öykü Baştaş, 1997 doğumlu genç bir modeldir. Onun ismini geçtiğimiz Milano moda haftasında podyuma çıkan tek Türk manken olması sebebiyle oldu. Öykü, Instagram’da Amerikalı bir ajans tarafından keşfedilmiş. Ardından yüz yüze görüşmeler başlamış ve Milano, Paris moda haftasında Gucci gibi dev markaların podyum yüzü olmaya başladı.

https://www.haberturk.com/gucci-mankeni-armine-harutyunyan-kimdir-nasil-kesfedildi-turk-gucci-mankeni-kimdir-str-2609170-magazin

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