Ermenistan’ın ikinci en büyük şehri, “Forbes”ın “Ziyaret edilecek en güzel yerler” listesine girdi

Amerikan ünlü “Forbes” dergisi, “İlkbaharda seyahat edilebilecek en güzel 17 yer” listesini hazırladı.

Listede, Ermenistan’ın ikinci en büyük şehri Gümri de yerini aldı. Almanya ve Yunanistan’dan gelen yeni havayolu şirketlerinin Gümri pazarına girmesiyle Ermenistan’ın ikinci en büyük şehri, artık sadece 1988 depreminden zarar gören bir şehir olarak anılmıyor.

“İlkbahar, Gümri’yi ziyaret etmek için harika bir zamandır. Şiddetli kış geçiyor ve çiçeklerle dolan şehir, sulu meyvelerle ve kuru üzümlü pilavla Paskalya’yı kutlamaya hazırlanıyor” diye yazan dergi, Gümri’de en modern kafe, market, kültür merkezleirnin bulunduğu kaydediyor.

Gümri’de çay ve panırhaş’ın (peynir ve soğanlı geleneksek bir yemek) tadına bakmayı ve kukla tiyatrosunu ziyaret etmeyi öneren “Forbes”, yerel halkın eliyle hazırlanan hatıra eşyaları satın amayı da tavisye ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/11/Ermenistan-Gümri-Forbes/178192

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