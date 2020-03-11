Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan bilinçli bir şekilde sınırda gerginliği arttırıyor

Azerbaycan tarafından 10 Mart’ta Ermenistan sınırında ateşkes rejimini ihlal edip ateş açtığının ve açılan ateş sonucunda bir Ermeni askerin hayatı kaybetmesinin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında son günlerde gerginliğin artmasına yönelik adımların Azerbaycan’ın bilinçli bir şekilde attığını belirterek Dışişler Bakanlığı açıklamasında “Ermenistan ile devlet sınırında durumu gerilmeye ve gergin bölgelerin genişletmesine yönelik Azerbaycan’ın devam ettiği çabaları, gerginliği azaltmak için mekanizmaların kullanmaması Azerbaycan’ın kasten bölgedeki güvenliği ve barışı tehlikeye atmak istediğini gösteriyor ” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığına göre Azerbaycan’ın böyle tutumu Dağlık Karabağ meselesinin çözüm sürecinde risklerin azaltmasına yönelik uluslararası mekanizmaların önemini bir kez daha gösteriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/11/Ermenistan-Dışişleri-Bakanlığı-Azerbaycan/178147

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