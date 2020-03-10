‘Güzel bir açılım güzel bir mozaik’

İstanbul’da farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yürütmek için papaz, haham,Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin aralarında bulunduğu 50 din görevlisi görev yapıyor

İstanbul’da artık farklı inanç gruplarının cenazelerine artık belediye din görevlisi sağlayacak. Uygulamayla farklı inançlardaki insanlar kendi din görevlileri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak. Bu amaçla, İBB bünyesinde işe başlayan papaz, haham, Alevi dedesi, Caferi ve Şafii imamları Milliyet’e konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), farklı inançlara sahip vatandaşların cenaze işlemlerini yapmaları için geçtiğimiz aylarda 50 din görevlisini daha bünyesine kattı. Aralarında peder, papaz, haham, Şafii imamı, Caferi imamı ve Alevi dedelerinin bulunduğu din görevlileri, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na bağlı görev yapıyor. Yeni uygulamaya göre vefat eden vatandaş hangi inançtan olursa olsun, mensubu olduğu inancın din görevlileri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Milliyet, göreve başlayan o din adamları ile konuştu.

Cenaze masrafı azaldı

İBB’de göreve başlayan Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nden peder Zakar Kopar, bu uygulamayla cenaze masraflarının azalabileceğini söyledi. Zakar, “Ekrem İmamoğlu’nun sevmediği bir kelime var. Azınlık olarak geçiyoruz. O çerçeveden yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Sahiplenilmiş ve özel hissediyoruz kendimizi burada bulunmakla. Bu uygulama manevi bir uygulamadır. Bizlere yer verilmesi güç veriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve burada bir yerimiz oldu. Mutluluk ve huzur içerisinde buradayız. Tabii ki farklılıklarımız olacak ama önemli olan bu farklılıklarla birlikte ortak paydada buluşabilmek. İBB’ye müracaat edildiğinde cenazemiz kaldırılıyor. Eskiden cenaze araçları için ücret ödüyorduk. Şimdi ödemiyoruz” diye konuştu.

Uygulamayla kendilerinin ulaşamadığı çok sayıda Musevi vatandaşa Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla ulaşma imkanı bulacaklarını söyleyen Türkiye Hahambaşılığı’ndan Avraam Alper D. Aziz “Vefat eden kişiyle ilgili hizmetin içerisinde olmak çok ulvi bir görev. Ve bu uygulama bizde çok büyük heyecan yarattı. Çünkü bizimde ulaşamadığımız aileler ve kişiler olabiliyor. Belediyenin alt yapısıyla bu kişilere ulaşabiliriz. Bundan dolayı büyük bir avantaj olacaktır” dedi.

‘Güzel bir açılım’

Farklı inançların din görevlilerin İBB’de resmi olarak göreve başlamasıyla güzel bir mozaiğin ortaya çıktığını söyleyen Alevi dedesi Feyzullah Yıldız, “İBB güzel bir açılım yaptı. Bu ses getirdi ama geç kalınmış bir uygulama. İmamlarla birlikte oturuyoruz ve birbirimizden hiç farkımız yok. Bizim görevlerimiz genelde cemevlerinde oluyor. Şehir dışından gelen vatandaşlarımız ‘cenazeyi dede kıldırsın’ derlerse artık İBB’den talep edebilecekler. Güzel bir mozaik ortaya çıktı. İsteğimiz, devletimiz de buna el atsa” ifadelerini kullandı.

‘Yanlış tanıtıyorlar’

Caferi imam Önder Şair, şöyle konuştu: “Bu uygulamanın en büyük katkısı ülkemizde mezhepler arasında kara propaganda yapanlar var. Birileri bizi birbirimize yanlış tanıtıyorlar. Alevi böyledir, Caferi böyledir diye farklı görüşler atarak insanları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje ile cenaze kaldırmamızdan ziyade birbirimize karşı oluşan yanlış algıları, yanlış inançları ortadan kaldırmak oldu.” Hanefi imam Murat Yavuz ise, “Bu uygulama bizim birbirimize daha çok kenetlenmemize daha çok kaynaşmamıza ortak payda da birleşmemize sebep oldu. O yüzden mutluyuz” dedi. 30 yıldır Caferi gassalı olarak çalışan 56 yaşındaki Hakime Atam da, “Umarım sayımız artar” ifadelerini kullandı.

‘Onların hakkı’

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, her dini inancın farklı bir ritüelinin olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla beraber yürütmek onların hakları. Biz, bu haklarını vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz. Hangi inanç grubunda olursa olsun, onlarla ilgili din adamlarından, yıkamasından definine kadar her türlü hizmeti ücretsiz bir şekilde vermeyi hedefledik.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/guzel-bir-acilim-guzel-bir-mozaik-6162252

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