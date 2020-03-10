Gülen’e ait olan Çok Kültürlü Mozaik Vakfı (Multicultural Mosaic Foundation) resmen Ermeni Soykırımı’nı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Gülen’e ait olan Çok Kültürlü Mozaik Vakfı (Multicultural Mosaic Foundation) resmen Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

ABD’de faaliyet gösteren ve Fethullah Gülen’e ait olduğu iddia edilen Çok Kültürlü Mozaik Vakfı (Multicultural Mosaic Foundation) 8 Mart’ta yayınladığı bir açıklamada 1915 Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını duyurdu.

1997 yılında kurulmuş bu vakfın esas misyonu çeşitli uluslar, kültürler ve dinler arası diyaloğun karşılıklı anlayış ve barış sağlamaktır. Vakfın, ABD’in Pencilvania eyaletinde yaşayan ünlü din önderi ve ‘Hizmet’ hareketinin kurucusu Fethullah Gülen’e ait olduğu iddia edilekte.

‘Mirrorspectator.com’ haftalık gazetesinde yer alan habere göre Çok Kültürlü Mozaik Vakfı’nın yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çok Kültürlü Mozaik Vakfı 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası olan Ermenilerin başlarına ne geldiğini açığa çıkarmak maksadıyla 3 sene önce bir komite kurdu. Komite üyeleri 3 yıl boyunca, Osmanlı’da işlenmiş jenositlerin tarihine dair panellere katıldı ve Soykırım’dan kurtulmuş Ermenilerin nesilleriyle görüştü.

Süre dolunca Komite, Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararı aldı. Komitenin 20 üyesi, oybirliğiyle Ermeni Jenosidi’ni tanıma lehinde oy kullandı. Bu oylar, İdare Kurulu’na sunuldu. Ve Çok Kültürlü Mozaik Vakfı yöneticileri 7 Mart 2020 tarihinde Ermeni Soykırımı’nı tanıdı.”

Ermenistan Kamu Radyosu

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