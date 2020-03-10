Ermeni scout’lar Soykırımı tanıyan Suriye’ye minnettarlığını yürüyüşle ifade etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Şam’da Ermeni scout’lar, Suriye tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması ve kınanması vesilesiyle bir yürüyüş tertipleyerek Suriye’ye minnettarlığını ifade etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA‘nın aktardığına göre yürüyüşe katılanlar, Parlamento üyelerinin attıkları bu adımı takdir edip onlara teşekkür etti.

Katılımcılar, ellerinde pankart ve bayraklarla Parlamento binasına yürüdü ve Suriye Parlamentosu Başkanı Hamuda Sabbağ, milletvekililer ve Ermeni parlamenter Nora Arissyan ile buluştular.

Hamuda Sabbağ yürüyüşe katılanları selamlayarak Ermeni halkının, Suriye’ye olan sadakatini takdir ettiğini dile getirdi. Suriye Parlamentosu Başkanının kaydettiğine göre Ermeni Soykırımı’nın tanınmasıyla kınanması konusu, Suriye Parlamentosu tarafından oybirliğiyle kabul edilen az konulardan biri oldu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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