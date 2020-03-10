Doğu Perinçek ile İsmail Saymaz arasında ‘Kürt devleti’ polemiği: Yanlış yaptık

CNN Türk’te yayımlanan “Türkiye’nin Gündemi” programına gazeteci İsmail Saymaz ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in tartışması damga vurdu.

Saymaz, Perinçek’e 1991’de Halkın Emek Partisi’ne (HEP) sunduğu öneride ‘Kürtler kendi devletini kursun ve Kürtlere kendi kaderini tayin hakkı’ verilmesinin yer aldığını hatırlattı.

Perinçek ise bu önerinin, Türkiye’nin birliği için olduğunu belirtti. Öneriye ilişkin ‘yanlış yaptık’ ifadesini kullanan Perinçek’e tepki gösteren Saymaz, “Yanlışı niye hararetle savunuyorsunuz şu an?” diye sordu.

“Saymaz’ın olduğu yayına çağırmayın”

AK Parti’nin geçmişte bugün de CHP’nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz’ı provokatörlükle suçladı. Saymaz gibi isimlerin televizyonlara çıkarılmaması gerektiğini ve bir daha Saymaz ile aynı ortamda olmayacağını söylemesi üzerine müdahale moderatör Ercan Gürses’ten geldi.

Gürses, Perinçek’e bu şekilde ithamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

“Bundan sonra böyle”

Gürses’in bu sözleri Perinçek’i bir kez daha çileden çıkardı. “Bundan sonra böyle” diyerek Gürses’e sert sözlerle yüklenen Perinçek, Ermeni sorununu bitiren isim olduğunu, bugüne kadar böyle mücadele eden herhangi bir siyasi oluşumun bulunmadığını ileri sürdü.

Perinçek konuşmasının devamında “Siz kimi lekelemeye çalışıyorsunuz?” diyerek Saymaz’dan gelecek özrü de kabul etmeyeceğini söyledi.

Independent Türkçe, CNN Türk

Independent Turkce

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