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Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı

2020-03-10
https://www.gunebakis.com.tr/genel/alaca-koyunde-102-yil-once-ermenilerin-katlettigi-278-kisi-anildi-h46374.html

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