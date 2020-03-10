Alaca köyünde 102 yıl önce Ermenilerin katlettiği 278 kişi anıldı 2020-03-10 https://www.gunebakis.com.tr/genel/alaca-koyunde-102-yil-once-ermenilerin-katlettigi-278-kisi-anildi-h46374.html Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
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