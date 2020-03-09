Washington’da 500 kişinin elini sıkan papaz koronavirüslü çıktı: Kilise kapatıldı

ABD’nin başkenti Washington eyaletinde Mesih Kilisesindeki papazın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 500 kişi ile el sıkıştığı ortaya çıktı. Kilise kapatıldı ve ibadete gelenlerin kendilerini tecride alması uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı hızla yükselirken virüsün hızla yayılabileceği yönünde tedirgin edici haberler geliyor. Başkent Washington’da bulunan Mesih Kilisesindeki papazın koronavirüs testi pozitif çıktı. Yerel medyadaki habere göre geçtiğimiz hafta kiliseye ibadete gelenlerin kendilerini tecride alması uyarısı yapıldı. 500 kişi ile el sıkışan papazın görev yaptığı Mesih Kilisesi kapatıldı. 1817 yılında kurulan kilise ilk defa koronavirüs nedeniyle kapılarına kilit vurdu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 110 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 110 bin 90’a ulaştığını duyurdu.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 3, İtalya’da 366, İran’da 194, Güney Kore’de 53, ABD’de 22, Fransa’da 19, İspanya’da 17, Japonya’da 14, Irak’ta 6, Avustralya’da 3, İngiltere’de 3, Hollanda 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin’de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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