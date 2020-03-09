Thyateira Antik Kenti’ne büyük saygısızlık

Manisa’nın Akhisar ilçesinde binlerce turistin ziyaret ettiği Thyateira Antik Kenti’nin, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla tahrip edilmesi görenleri üzdü. Bizans döneminin erken evrelerinde kullanıldığı ve milattan sonra 6’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bazilika şeklindeki yapı ilçeye turistleri çekiyor.

DAHA İYİ KORUNMALI

Tepe Mezarlığı olarak bilinen ve şehrin içinde yer alan piskopos sarayının siyah ve mavi sprey boyalarla boyanması büyük tepki çekti. Bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Antik kentin içindeki yapının duvarlarına çizilen kalp işaretleri sanatseverleri de kızdırdı.

Sprey boyalarla tahrip edilen tarihi duvarların kimyasallar kullanılarak temizlenebileceğini dile getiren uzmanlar, turizm potansiyeli taşıyan bu alanların daha iyi korunmasını istedi.

THYATEİRA ANTİK KENTİ

Manisa’da bugün Akhisar ilçe merkezinin bulunduğu bölgede kurulu olan bir Antik kenttir. Alanda ilk yerleşimin izleri M.Ö. 3000 yılına kadar inmektedir. Thyateira, modern yerleşim merkezlerinin altında kalan diğer antik kentlerle benzer bir kaderi paylaşmıştır. Akhisar’da arkeolojik kalıntılar neredeyse tamamen modern yerleşimin altındadır. Antik kentin kurulduğu alan, bugünkü modern Akhisar ilçe merkezidir. Bu alanlar ve çevresinde gerçekleştirilen herhangi bir temel kazısı sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanmaktadır.

Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden birinin de Thyateira’da kurulduğu düşünülür. Ancak buradaki kilise özel bir binadan çok bir cemaat olarak düşünülmelidir. Bu yönüyle Erken Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir merkez olarak kabul edilebilir.

Akhisar ilçe merkezindeki Tepe mezarlığında yapılan kazılarda ortaya çıkan ve antik anıtsal bir bina olduğu düşünülen bazilika ve sütunlu yol; Kethüda Mahallesindeki “Hastane Höyüğü” ve höyüğün zirvesindeki sunak yapısı ile M.S. 2. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasına tarihlenen sikkeler, lahitler ve yazıtlar bulunmuştur.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/thyateira-antik-kentine-buyuk-saygisizlik/

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