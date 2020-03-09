Suriye Parlamentosu’nun Ermeni üyesi Nora Arisyan, Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirildi (foto)

Suriye Parlamentosu’nun Ermeni üyesi, Ermenistan –Suriye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı, tarihçi, tercüman, doğubilimci, Arap Yazarlar Birliği üyesi Nora Arisyan, ülkenin Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Ödül, 8 Mart’ta Şam Ulusal Opera Salonu’nda gerçekleştirilen “Kültür kendi zaferini onarıyor” adlı festivalin açılış töreni sırasında Ermeni milletvekiliye takdim edildi.

Facebook’taki kişisel hesabında ödüllendirme resimlerini paylşan Arisyan, Suriye Kültür Bakanı Muhammed al – Ahmed’e teşekkür etti.

Suriye Kültür Bakanlığı, ülkenin kültür ve sanat hayatına sağladıkları katkı için birçok tercüman, oyuncu, ressam ve diğer aydınları ödüllendirdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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