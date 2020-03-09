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Suriye Parlamentosu’nun Ermeni üyesi Nora Arisyan, Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirildi (foto)

2020-03-09

Suriye Parlamentosu’nun Ermeni üyesi, Ermenistan –Suriye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı, tarihçi, tercüman, doğubilimci, Arap Yazarlar Birliği üyesi Nora Arisyan, ülkenin Kültür Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Ödül, 8 Mart’ta Şam Ulusal Opera Salonu’nda gerçekleştirilen “Kültür kendi zaferini onarıyor” adlı festivalin açılış töreni sırasında Ermeni milletvekiliye takdim edildi.

Facebook’taki kişisel hesabında ödüllendirme resimlerini paylşan Arisyan, Suriye Kültür Bakanı Muhammed al – Ahmed’e teşekkür etti.

Suriye Kültür Bakanlığı, ülkenin kültür ve sanat hayatına sağladıkları katkı için birçok tercüman, oyuncu, ressam ve diğer aydınları ödüllendirdi.

ERMENİ HABER AJANSI

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