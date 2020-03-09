Ermeni Soykırımı ve Holokost’u hatırlamak için Pasadena’da “Barış ve Birlik” konseri yapılacak – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı ve Holokost’u hatırlamak için Pasadena’da “Barış ve Birlik” konseri yapılacak

Massis Post – Ermeni Soykırımı ve Holokost’u konu alan “Barış ve Birlik” konseri 19 Nisan 2020 Pazar günü Pasadena Yahudi Tapınağı ve Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tarihimizdeki milyonlarca masum erkek, kadın ve çocuk, nefret, önyargı, ırk, renk, din, ayrımcılık nedeniyle en korkunç insanlık dışı şekillerde imha edilmiştir.

Bu konserin amacı sadece bu masum insanların anılarına saygı duymak değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve gelecek nesillerin uğruna barış, uyum, birlik, anlayış ve sevgi içinde yaşamaktır.

“Barış ve Birlik” konseri, uluslararası, ulusal ve yerel sanatçıları tüm kurbanların anılarına saygı göstermek için bir araya getiriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...