Batı Ermenicesi çalışmaları başlıyor

Hrant Dink Vakfı’nın, Kalust Gülbenkyan Vakfı ortaklığıyla düzenlediği Batı Ermenicesi Dil Çalışmaları 16 Mart 2020 tarihinde yeni dönemine başlayacak. Ayrıca Ermenice bilgisini geliştirmek isteyenler için de Ermenice Okumaları Atölyesi başlıyor.

Önceki dönemlerde olduğu gibi kurs İstanbul’da, Hrant Dink Vakfı’nda yapılacak. 72 saatlik dil eğitiminin verileceği kurslarda, katılımcılar haftada iki gün, toplamda altı saat eğitim alacaklar. 16 Mart’ta başlayacak olan kurslar, 6 Haziran’da sona erecek.



Kurs sonunda katılımcılar aşağıdaki yeterliliklere sahip olacaklar:



Birinci Düzey: Bu düzeydeki katılımcılar Ermenice alfabeyi öğrenecekler, günlük ifadeleri kullanabilecekler ve basit yapıdaki cümleleri anlayabilecekler. Dersler, Pazartesi ve Çarşamba günleri 18:00-21:00 saatleri arasında olacak.



İkinci Düzey: Bu düzeydeki katılımcılar Birinci Düzey’in yeterliliklerine sahiptirler. Verilen metinlerin genel anlamını kavrayabilecek ve ilgi alanları kapsamında kendilerini basit cümlelerle ifade edebilecek yeterliliğe sahip olacaklardır. Dersler, Salı ve Cuma günleri 18:00-21:00 saatleri arasında olacak.



Üçüncü Düzey: Bu düzeydeki katılımcılar İkinci Düzey’in yeterliliklerine sahiptirler. Kurun bitiminde katılımcılar basit metinleri kavrayabilecekleri ve kendilerini hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilecekleri seviyeye ulaşmış olacaklardır. Dersler, Perşembe günleri 18:00-21:00 ve Cumartesi günleri 10:00-13:00 saatleri arasında olacak.

Okuma atölyeleri

Batı Ermenicesi Çalışmaları’na ek olarak, Ermenice bilgisini geliştirmek isteyenler için de Ermenice Okumaları Atölyesi başlıyor. Haftada bir gün; Cumartesi, saat 14.00-16.00 arasında, toplam 10 oturumdan oluşan çalıştay 21 Mart – 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.



Atölyeye katılmak için Ermenice alfabesini bilmek, basit cümleleri okumakta zorlanmamak ve günlük ifadeleri anlamak gerekiyor. Katılımcılar, Batı Ermenice edebiyatı, özellikle çağdaş İstanbul Ermeni öykü, roman ve şiir okumaların yanı sıra günlük üretilmiş metinlerin, haber ve köşe yazılarının da ele alınacağı atölyeye katılarak Ermenice kelime haznelerini geliştirebilir.

Her iki program için detaylara https://hrantdink.org/tr/ adresinden ulaşılabilir.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23739/bati-ermenicesi-calismalari-basliyor

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