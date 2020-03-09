‘Asıl çalıntı vilayet Hatay’a bağlı Keseb’

KESEB BİZDEN KOPARILDI

“1932 yılında Fransız Manda Yönetimi mandater hukuka aykırı olarak Ermenilerin itiraz talebi üzerine İskenderun Sancağı’yla Hatay Özerk Bölgesi’ne dâhil olan Keseb’i buradan kopardı. 1921 Ankara Antlaşması sonrasında Suriye’de Fransız Manda İdaresi kuruldu. Fransa, Keseb Ermenilerinin Özerk İskenderun Sancağı’ndan ayrılıp Lazkiye’ye bağlanma teklifini 1932’de kabul etti. Fransız Manda İdaresi Manda Şartnamesi’nin 22.maddesine aykırı davranarak hukuksuz bir şekilde Keseb’i Sancak’tan ayırmıştır.” Şartnameye göre mandater devlet idare ettiği topraklarda bütünlüğe azami dikkat edecek ve bütünlüğü koruyacaktır. Fransa bu maddeye net bir şekilde uymamıştır. Bu duruma itiraz edilebilir. Bu noktada uluslararası hukukta devletin tek taraflı işlemlerinden yola çıkarak Türkiye’nin sonraki antlaşmalarda bu duruma itiraz etmemesi sorun oluşturabilir. Burada Suriye’de güncel durumun o anki halden farklılaşması nedeniyle Keseb’e dair bir itiraz ve hak talebi gündemimizde olabilir.”

SORUŞTURMA BAŞLADI

Sputnik haber ajansının Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Ankara servisinde çalışan 3 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Haberde yer alan algı niteliğindeki ifadeler nedeniyle Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan 3 çalışan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ERMENİLER HATAY’A SIĞINDI

“Özellikle 2011’de Suriye’de iç savaşın başlamasından sonra Keseb’e bağlı Çınarcık, İki-Oluk, Karaduran, Kabacık, Eskiören ve Düz-Ağaç gibi köylerden Ermeniler Türkiye’ye, Hatay’a sığınmıştır. Lübnan’a gitme imkânları varken Ermeni göçmenlerin Hatay sınırındaki Vakıflı Köyü’ne gelmeleri anlamlıdır. Ermenilerin yaşadıkları bu zor zamanlarda yeniden Türkiye’yi sığınacak liman olarak gördükleri anlaşılıyor. Bu delil olarak gösterilebilir.”

https://www.aksam.com.tr/siyaset/asil-calinti-vilayethataya-bagli-keseb/haber-1051673

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