Skandal sözler! Alman kanalında Allah’a şirk koştu: Allah Almanya’daymış…

Son dönemde sıra dışı mesajları ile adından söz ettiren ve “Mesih” olduğu iddiasında bulunan Eski Milletvekili Hasan Mezarcı, Alman Devlet Televizyonu DW’nin Türkiye bürosuna konuştu.

Hakında bu konuda soruşturma başlatılmasına rağmen Mesih olduğu iddiasını yineleyen Mezarcı, “1997 yılında İstanbul Metris Cezaevi’ndeydim, apaçık bir şekilde Cenab-ı Allah bana Mesih olduğumu bildirdi. Dolayısıyla benim Allah ile bu görüşmem ve ondan sonraki görüşmelerimde dolaylı değil doğrudan bildirmiştir.” dedi.

HASAN MEZARCI’NIN EŞİ: KUTSAL KASE BENİM

Hasan Mezarcı’nın eşi Esin Tatlı Mezarcı ise farklı bir konuda iddialı açıklamalar yaptı. Pek çok filme ve romana ilham veren olan “Kutsal Kase” konusunda görüşlerini dile getiren Tatlı Mezarcı, Hristiyan dünyası için büyük manevi değeri olan ve binlerce yıldır izi sürülen “kutsal kase”nin kendisi olduğunu öne sürdü.

Esin Tatlı Mezarcı, “İnsanlar 2000 yıldır süslü bir bardak arıyorlar “Kutsal Kase” olarak ama Da Vinci Şifresi diye bir kitap var filmi de var orada anlatıldığı… Yani şifreyi çözmüş adam, orada anlatılan Kutsal Kase bir insandır bir kadındır ve o da benim…”diye konuştu.



Ayrıca, Esin Tatlı Mezarcı’nın Alman kanalına, gördüğü bir rüyayı anlatırken “Allah Almanya’daymış” ifadesini kullanması da dikkat çekti.

KUTSAL KASE NEDİR?

Kutsal Kâse ya da Mukaddes Kâse, Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği’nde kullandığı iddia edilen, mucizevi güçleri olduğuna inanılan kaptır. Aramatyalı Yusuf’un, çarmıha gerilen İsa’nın damlayan kanını Kutsal Kâseye koyduğuna inanılır.

Diğer yandan yazar Dan Brown’un Da Vinci Şifresi isimli kitabında tüm Hristiyanlık aleminin peşinde olduğu Kutsal Kase’nin aslında bir insan olduğu tezi ortaya atılır.

Burdan izleyebilirsiniz!

https://www.habervakti.com/islam/skandal-sozler-alman-kanalinda-allah-a-sirk-kostu-allah-almanya-daymis-h98222.html

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