Müslüman ve Hristyan Din Adamları: Erdoğan Rejimi Kanun ve Prensipleri Aştı.. Osmanlıların 100 Yıl Önce Ermenilere Yönelik Katliamlarını Tekrarlıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Türk Rejimi, Osmanlıların 100 yıldan önceki barış ve güven içinde yaşayan halkların hakkında işledikleri katliamları tekrarlıyor. Erdoğan, Osmanlıların Ermeni, Süryan, Asur ve Araplar hakkında işledikleri vahşi katliamları bugün Suriyeliler hakkında işliyor, teröristleri destekliyor ve mülteciler kozunda ticaret yapıyor.

Bilad El Şam Alimler Birliği Meclis Başkanı Şeyh Dr. Tevfik Ramadan El Buti SANA’ya açıklama yaptı.

Dr. El Buti, İnsanı en çok acıtan şey, komşusunun kendisine ihanet etmesi, ve bunun daha çok acısı, kötü komşunun kendisini komşuya vasi olarak tayin etmesi ve dünyayı uluslararası kanun ve yasaların hakim olduğu zamanda bu kanunları ve ahlak değerleri çiğneyerek Suriye’ye saldırmasıdır dedi.

Şeyh Dr. Buti, Erdoğan rejimi’nin teröristlere kucağını açması, desteklemesi ve Suriye Arap Ordusu ve Suriye halkına yönelik savaş açarak sivilleri evlerinden ve yurdundan etmesine neden olması ile din, komşuluk ve sosyal bağları koparak günaha girdiğini ifade etti.

El Buti, Türk Rejimi ile Siyonist varlığı arasındaki bağın sıkı olduğuna işaret ederek, Diktatör Türk rejimi ile islami ve hristyan kutsal yerlerimizi gasp eden Siyonist varlık ile çıkar ilişkisine dikkat çekti.

Ermeni Ortodoks Şam Piskoposu Armaş Nalbadyan SANA’ya verdiği demecinde, Türk rejimi’nin bütün uluslararası kanunlara aykırı olan ve Suriye’nin egemenliğine görmezden gelen Suriye topraklarına saldırıları’nın İdlib’te desteklediği teröristlerin suçları ile sivil Suriyeli vatandaşların matemleri ve evlerinden yurdundan edilmelerinin nedeni olduğunu vurguladı.

Piskopos Nalbadyan, her mazlumun ve göç ettirilenin sığınağı haline gelen Suriye toprağı aleyhine komplo kurmaya çalışan Erdoğan rejimi’nin mültecilerin kozunu istismar ederek yerlerinden ihraç edip evsiz parksız bırakma tehdit ettiğine işaret etti.

Nalbadyan, Suriye halkının Suriye Arap Ordusu’nun terörle mücadelesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü savunma savaşında arkasında durduklarnı belirterek Türklerin İdlib’e saldırganlıından kızdıklarını ifade etti.

Şam Kırsalı vakıflar müdürü Şeyh Hıdır Şahrur, Suriye Arap Ordusu’nun batı ve siyonistlerce desteklenen tekfirci, yobaz terör örgütleri ve Türk rejimine karşı koyduğu için bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Şahrur, Suriye Arap Ordusu’nun sınırlarını Suriye’yi yıkma ve yağmalama hevesli teröristlere açan Türk Rejimi, destekleyici Batı ve Siyonist Varlığı’nın Suriye’yi bölme komplolarını fiyasköye düşürdüğüne dikkat çekti.

Şahrur, Suriye’nin yıkılması bahsine girenlerin utanç dolu tabutlar içinde döneceklerini vurguladı.

Kumeyt Yusuf SANA