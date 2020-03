İsrail’in davası ABD’nin davasıdır

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Siyonist organizasyon AIPAC’in düzenlediği bir konferansta konuştu. Terörist İsrail’e methiyeler dizen Pence tüm planlarını teker teker açıkladı.

Muhammed Özdemir

ABD merkezli Siyonist kuruluş ‘Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’nde (AIPAC) gerçekleşen bir konferansta konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail’e methiyeler dizdi. Siyonizm karşıtlığının Yahudi karşıtlığı olduğunu savunan Pence, “İsrail ile birlikteyiz, çünkü İsrail’in davası bizim davamızdır. Değerleri bizim değerlerimizdir. Kavgası bizim kavgamızdır” dedi.

AIPAC’in konferansında neredeyse her cümlesinin sonunda büyük bir alkış alan Pence, “Büyük bir gururla ifade etmeliyim ki Ocak ayında Kudüs’te holokost kurbanlarını anma törenine katılıp, orada bir konuşma yapma fırsatım oldu. Orada ölenleri onurlandırırken, aynı zamanda o dönemde karanlık ölüm vadisinden 3 yıl yürüdükten sonra inançlarıyla ve gösterdikleri dirençle adımlarını attıkları İsrail devletini temellerini attılar, onlarla gurur duyduk. Ben ABD Başkan Yardımcısı olarak, Amerikalıların İsrail’in 1948’den beri yürüdüğü yolda hep yanında olduklarını söylemekten gurur duyuyorum. Bugün İsrail ile aynı sebepten dolayı birlikteyiz. İsrail ile birlikteyiz, çünkü İsrail’in davası bizim davamızdır. Değerleri bizim değerlerimizdir. Kavgası bizim kavgamızdır. İsrail ile birlikteyiz çünkü Arz-ı Mev’ud’u el üstünde tutuyoruz. Tıpkı tarihte Amerikalıların yaptığı gibi…” diyerek kirli emellerini açıkça tüm dünyaya duyurdu.

“TRUMP’A 4 YIL DAHA İHTİYACIMIZ VAR”

2020 ABD başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den aday olan Bernie Sanders’a yüklenen Pence, “Geçtiğimiz günlerde açık oturumda Bernie Sanders İsrail’e saldırırken, hiç kimse ona karşı tek bir kelime etmedi. Tarihin en büyük İsrail destekçisi Başkanı tarihin en İsrail karşıtı başkanı olacak kişi ile yer değiştirmemeli. Bu yüzden Donald Trump’a dört yıl daha Beyaz Saray’da ihtiyacımız var” dedi. Pence ayrıca, “Şunu bilmelisiniz ki Trump’ın yarıştığı adayların hepsi, Başkan’ın Süleymani hamlesini eleştirdi. Sanders, bu kararı ‘bir hükümet yetkilisini öldürmek’ olarak nitelendirdi. Sanders’a yeni haberlerim var. Süleymani herhangi bir hükümet yetkilisi değil, teröristti. Başkan onu indirmekte haklıydı” diyerek suikastı savundu.

“ABD HER DAİM İSRAİL’İN YANINDADIR”

Pence, konuşması sırasında sürekli ABD-İsrail dostluğuna vurgu yaparken, Trump’ın Siyonist İsrail’e şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı hizmetleri sıraladı. Pence, “Başkan Trump’ın, Kudüs’e yaptığı tarihi ziyaret, iki insanımız arasında (Hristiyan-Yahudi) olan güçlü bağı ortaya çıkardı. Bugün burada olanlar ise bunun kanıtıdır. Bu Başkan’ın yönetiminde, tüm dünyanın bilmesi gereken tek şey şudur: “ABD İsrail’in yanındadır. Başkan Trump her zaman şunu der, İsrail’in kendisini savunması için gereken her türlü kaynak ve destek verilecektir. Başkan Trump her zaman hamle üzerine hamle yapmıştır. Kanıtımız İsrail’e olan desteğimizdir. Başkan, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington ofisini kapatma sözünü verdi ve sözünü tutup ofisi kapattı. Başkan Trump, Birleşmiş Milletler’in İsrail’e hakaret edilen bir forum olmasını engelleme sözünü verdi ve BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yardım fonunu kesti” değerlendirmesinde bulundu.

“İSRAİL, ORTADOĞU’DA PROBLEM ÇIKARAN TARAF DEĞİL(!)”

18 bin Yahudi’nin katıldığı konferansta, Mike Pence işgalci İsrail rejiminin işlediği suçları yok sayarak İsrail’i aklamaya çalıştı. Pence, “5 hafta önce Başkan Trump, barış planını açıkladı. Plan şimdiye kadar oluşturulan en detaylı, gerçekçi ve ciddi olanıdır. Başkanın planı doğrultusunda İsrail herhangi bir ek güvenlik önlemi almaya muhtaç olmayacaktır. Ayrıca bu plan, her bir İsraillinin evlerinde ve topraklarında güvenle oturmasını sağlayacaktır. Biz her zaman el üstünde tuttuğumuz müttefikimiz İsrail ile olduk. İsrail Ortadoğu’da problem çıkaran taraf değildir” (!) dedi.

“YAPTIRIMLARIMIZ İŞE YARIYOR İRAN ARTIK BİR SEÇİM YAPMALI”

Konuşmasında Kasım Süleymani suikastı ve İran’a yönelik uygulanan politikalarına da değinen Pence, “Amerikan halkı korkusuz bir Başkan seçti ve o Başkan İran ile imzalanan nükleer anlaşmasını iptal etti. Başkanın bu kararından hemen sonra Birleşik Devletler İran’a en ağır yaptırımları uyguladı. Yaptırımlar işe yarıyor… İran halkı rejime karşı protestolar düzenliyorlar. İran ekonomisi ABD yaptırımları sayesinde günden güne eriyor. Şimdi İran rejimi bir seçim yapmalı… Ya kendi halkını düşünmeli ya da proxy savaşlarına olan desteğini sürdürmeli… Çok gariptir, biz önceki yönetim İran’daki teröristlere paletlerle para gönderirken, bizim yönetimimiz onların topraklarında bizim kurallarımıza göre savaş veriyor. Amerikalıların hayatları tehlikede olduğunda, hemen harekete geçen Başkan Trump, Bağdad Büyükelçiliğimiz bombalandığında, harekete geçti ve Kasım Süleymani’yi indirdi” şeklinde konuştu.

“BİZE GÖRE ANTİ-SİYONİZM EŞİTTİR ANTİ-SEMİTİZM”

Siyonistlerin alkışlarıyla iyice gaza gelen Pence, “Tarihte hiç olmadığı kadar anti-semitizm had safhada… Okullarda, marketlerde ve hatta ABD kongresinde… Anti-semitizm sadece Yahudilere veya Amerikalılara karşı bir tehdit değil, hepimize karşı bir tehdittir. Tümüyle toplumlardan sökülüp atılmalıdır. Her ideoloji gibi anti-semitizm de form değişikliğine uğradı. Anti-semitizm sadece Yahudilere karşı değil, artık İsrail devletine karşı bir nefret ideolojisine dönüştü. ABD yönetimine göre anti-siyonizm eşittir anti-semitizm’dir” ifadelerini kullandı.

https://www.milligazete.com.tr/haber/3694307/israilin-davasi-abdnin-davasidir

