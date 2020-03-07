Ekrem İmamoğlu, ‘Virüs Timi’ni tanıttı

Ekrem İmamoğlu, ‘Virüs Timi’ni tanıttı

Belediyenin virüse karşı aldığı tedbirleri anlatan Ekrem İmamoğlu, “Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta, bir süre hiç öpüşmemeliyiz” dedi. İmamoğlu, İETT otobüslerinde hijyeni sağlamaları için 420 kişilik bir tim oluşturduklarını da söyledi.

Ekrem İmamoğlu virüse karşı alınan önlemleri Yenikapı’da anlattı.

DUVAR – İETT Genel Müdürlüğü, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde “Emekliler Buluşması” düzenledi. Yaklaşık 600 İETT emeklisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla kahvaltıda buluştu. İmamoğlu’nun Yenikapı’daki ikinci etkinliği ise “Corona Hijyen Tanıtım Etkinliği” oldu. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İBB olarak, her türlü virüse karşı önlem amaçlı hizmet verecek, mobil hijyen filosunu tanıttı.

Corona virisünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir tehdit olarak kabul edildiğini belirten İmamoğlu, “Biz, İBB olarak, özellikle son birkaç haftada Coronavirüs salgını ile ilgili çeşitli tedbirler almaya ve ekiplerimizi hazırlamaya başladık. Coronavirüs vakaları ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren, Sağlık Daire Başkanlığı’mız konuyu büyük bir hassasiyetle gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları anlık olarak takip edilmeye, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu İstanbul Tabipler Odası ve konuyla ilgili akademisyenlerle görüş alışverişi içinde süreci anlamaya, hazırlık yapmaya ve yönetmeye başladık. Gelişmelere bağlı olarak, Sağlık Daire Başkanlığı’mız, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’müz bünyesinde koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli merkezlerimizde sağlık hizmetleri yürütülmesi talimatları verdim” dedi.

Toplu taşıma araçları ve kapalı alanlar başta olmak üzere, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tedbirler almak için belediye bünyesinde bir eylem planı hazırladıklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

3 AŞAMALI TEMİZLİK: Metrolarda 100 kişi ile temizlik ve hijyen çalışmalarını 3 düzeyde gerçekleştiriyoruz: Öncelikle kaba temizlik yapıyoruz. Her gün koltuklar ve taban temizliğini deterjanla yapıyoruz. Ardından detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün tüm yüzeyler uygun deterjanlarla temizlenmektedir. Ve nihayetinde ayda bir kez havalandırma filtreleri ve boruları dahil deterjanla tüm aksamları temizliyoruz.

420 KİŞİLİK EKİP: İETT otobüslerinde ise 420 personeli temizlik ve hijyen ile olarak görevlendirdik. Otobüslerimizin iç ve dışı deterjan uygulanarak günlük olarak temizleniyor. Metrobüs istasyonları da benzer şekilde daha sık aralıklarla yıkayıp temizlenmeye başladık. Ortalama üç ayda bir kez detaylı bakım temizliği çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma özenli bir biçimde tüm yüzeylerin deterjanla temizlenmesi ve dezenfeksiyon işlemlerini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak toplu ulaşım hizmetlerinde merkezi peronlarda Otobüs AŞ. iştirakimiz üzerinden, mobil dezenfeksiyon ekipleri oluşturduk.

DEZENFEKSİYON ÜNİTELERİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 44 metrobüs istasyonunda toplamda 65 adet, Taksim-Tünel tarihi tramvay hattında 2 istasyonda 4 adet el dezenfeksiyon üniteleri yerleştirdik. Yoğun nüfusun olduğu kültür merkezleri, ana hizmet binaları, İSMEK eğitim birimleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü iletişim noktaları, kütüphaneler, Darülaceze Müdürlüğü binaları gibi toplam 700 bin metrekareyi bulan kapalı alanlarımızda ise yoğun şekilde temizlik ve hijyen uygulamalarına başlıyoruz. Bugün burada özel olarak giydirilmiş 18 aracımızı ve 18 görevlimizi görüyorsunuz. Özel olarak hazırladığımız bu 18 araçta toplamda 36 dezenfeksiyon personeli ve ekipleri koordine edecek 3 ekip sorumlusu 7/24 sahada dezenfeksiyon işlemi yapacak. Belediyemizin kapalı alanları dışında Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan cami, cemevi, kilise ve sinagog gibi tüm ibadethanelerde de dezenfeksiyon işlemlerine başlayacak ve koruyucu tedbirleri yaygınlaştıracağız.

DUVARLAR ENGELLEMİYOR: Bu virüs ve salgın, bugünün dünyasında ülke sınırlarının, sınırlara yüksek duvarlar inşa etmek isteyen siyasetçilerin çabalarının anlamsızlığını ortaya çıkardı. Bu virüs ne sınır dinliyor ne de duvar. Ancak her birimizin alacağı tedbir daha önemli. Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbir. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız. Daha az tokalaşmalı ve daha az öpüşmeliyiz. Hatta, bir süre hiç öpüşmemeliyiz. Herhangi bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeliyiz. Bu salgın karşısında özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturuyor. Büyüklerimizin kişisel temizlik ve korunma tedbirlerine uymaları ve kendilerine dikkat etmeleri oldukça önemli. (HABER MERKEZİ)

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