Korona Virüs Endişesi Nedeniyle Doğuş Kilisesi Ziyaretçilere Kapatıldı

Filistinli yetkililer tarafından korona virüs tehlikesi nedeniyle Beytlehem’de bulunan Doğuş Kilisesi’nin Paskalya tatili öncesinde süresiz olarak kapatıldığı açıklandı.

İsa Mesih’in doğduğuna inanılan mağara üzerine inşa edilen kilise, 3bin’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı. Kutsal Topraklardaki Katolik Kilise Yetkilileri Danışmanı Wadie Abunassar, ‘‘Yetkili makamların talimatlarına saygı duyuyoruz. Güvenlik her zaman önce gelir’’ açıklamasında bulundu.

Yetkililer virüsün Orta Doğu’ya yayıldığını belirterek, kutsal alanlara yapılan ziyaretlerin sağlık riskleri oluşturabileceğini vurguladı. Korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, 107 vatandaşını kaybetmesinin ardından seyahat sınırlaması getirirken, kağıt para kullanımının azaltılması çağrısında bulundu.

Filistin bölgesinde 4 kişide enfeksiyon tespit edilmesinin ardından 2 hafta boyunca Beytlehem’deki diğer ibadet yerleri de kapalı tutulacak. Günde yaklaşık 10bin turiste ev sahipliği yapan Doğuş Kilisesi’nin Paskalya döneminde çoğu yabancı onbinlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekliyor.

Önlemler devam ederse, Filistin’de turizm sektörünün ağır darbe alacağı düşünülüyor. Hali hazırda Batı Şeria’daki turistlere rezervasyonlarının bitiminin ardından ayrılma talimatı verildi. Filistin Turizm Bakanlığı Sözcüsü Jeres Qumsiyeh, ‘‘Sezonun en yoğun zamanındayız, ama turistler ayrılıyor. Birkaç gün içinde şehirde hiç turist kalmayacak’’ açıklamasında bulundu.

Kesinleşmiş 15 vakanın görüldüğü İsrail’de, 10 ülkeden gelen ziyaretçilerin girişi yasaklanmış olmakla beraber, bazı katı önlemler de alınmaktadır. Batı Şeria’ya gitmek isteyenlerin İsrail’e ait havaalanını kullanmak zorunda kalması nedeniyle Filistinliler de bu önlemlerden etkileniyor.

Korona virüs, İsrail’in turizm sektörünü de etkilemeye başladı. İsrail havayolu şirketi El Al, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1000 çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.(CBN)

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