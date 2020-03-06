Kim Kardashian ve Donald Trump ABD’de hapishane sisteminin reformlarını konuştu

ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian Beyaz Saray’da ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüştü ve ülkedeki hapishane sistemine yönelik reformlarını konuştu.

Kardashian ile birlikte ABD Devlet Başkanı Trump ile görüşmeye Kim Kardashian’ın çabalarıyla hapishaneden çıkarılan üç bayan da aktılıyordu.

Bu üç bayan 2019 yılında First Step Act proje kapsamında serbest bırakıldı. Bu projenin amacı şiddet uygulanmadan işlenen suçlarda cezaların hafifleştirilmesiydi. Proje üzerinde aynı zamanda Doland Trump’ın kızı İvanka Trump’ın kocası Jared Kushner de çalıştı.

2018 yılında Kardashian’ın çabalarıyla ABD Devlet Başkanı Donald Trump uyuşturucu madde saklamak için 22 sene hapis cezasına çarptırılan bir kadın hakkında af kararı çıkarttı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/06/Kardashian-Donald-Trump-ABD/177874

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