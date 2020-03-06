Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 yayınlandı

Protestan Kiliseler Derneği tarafından 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak hazırlanan Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 yayınlandı. Raporda 2019 yılı boyunca yabancı din adamlarının sınırdışı edilmesi veya ülkeye girişlerinin engellenmesinin dramatik biçimde artarak bazı yerel Protestan topluluklarının ibadetlerini engelleyecek boyuta ulaştığı açıklandı. 2019 Hak İhlalleri İzleme Raporu’nda yaygın basın yayın organlarında Hristiyanlara yönelik nefret söylemlerinin azaldığı, yerel basında devam ettiği, buna karşın sosyal medyada nefret söylemi, inanç nedeniyle hakaret, küfür vb. mesajların arttığı kaydedildi.

DERNEK TABELASI İNDİRİLDİ, HAÇ KOPARILDI, İNCİLLER ÇÖPE ATILDI

Raporda 2019 yılında hristiyanlara yönelik Nefret Suçları, Söylemleri, Sözlü ve Fiziksel Saldırılar şu şekilde sıralandı:

13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Cankurtaran Kilisesi Derneği tabelası gece yarısı Kilise yetkilileri bilgisi dışında indirildi.

14 Temmuz 2019 tarihinde Gebze’de iki kişi bir Hristiyan gencin boynundaki Haç şekilli kolyeyi kopartmış, küfür, hakaret ederek ve tokat atarak kaçtı.

19 Temmuz 2019 tarihinde Malatya Bölge İdare Mahkemesi, 18 Nisan 2007 tarihinde inançlarından dolayı öldürülen 3 Protestan Hristiyanın öldürülmesinde Malatya valiliği ve İç İşleri Bakanlığı’nı kusursuz bulup mağdur ailelere ödenen tazminatın faiziyle birlikte geri alınmasına hükmetti.

06 Eylül 2019 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde turistler için inşaa edilen birkaç evin ön görüntüsü Haç sembolüne benzediği için gelen tepkiler üzerine binaların ön cephesi yıkıldı. Hristiyanlarla ilgisi olmayan mimari bir yapıda yer alan bir sembol benzerliğine bile hoşgörünün olmaması büyük üzüntü yarattı.

18 Eylül 2019 tarihinde Antalya Aziz Pavlus Kültür Merkezi/Kilisesi’ne gelen bir kişi kilise üyelerine hakaret ve tehditte bulundu. Olayın emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine şahıs yakalanmış ancak yaptığını inkar etmesi ve kamera kayıtlarında ses bulunmaması nedeni ile savcılıkça serbest bırakıldı.

11 Ekim 2019 tarihinde, Malatya’da Kilisenin önünde duran içinde İncil ve Hristiyanlık içerikli kitapların bulunduğu stand gençler tarafından dağıtılıp, İncil ve diğer kitaplar çöpe atıldı.

19 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da Güney Kore vatandaşı Protestan Hristiyan Jinwook Kim bıçaklı bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Kilisede gönüllü hizmet eden Jinwook Kim 6 aydır Diyarbakır’da yaşamaktaydı ve eşi hamileydi.

2019 yılında da Noel (Doğuş) Bayramı ve yılbaşı döneminde, ülke genelinde Noel ve yılbaşı kutlama karşıtı kampanyalar yapıldı.

35 YABANCI DİN ADAMINA SINIRDIŞI

Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 raporunda önceki yıllarda da varlığını sürdüren din adamı yetiştirme, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet, kiliselerin tüzel kişilik kazanma problemlerinin devam ettiği kaydedilirken, Protestan din adamı yetiştirmenin zaten zor olduğu mevcut koşullarda, son yıllarda giderek artan topluluklara dinsel önderlik desteği vermek üzere gönüllü olarak görev yapan yabancı uyruklu din adamlarının sınırdışı edilmesi veya ülkeye girişlerine izin verilmemesi uygulamasınına dair rakamlar da verildi. Rapora göre 2019 yılında 17 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 Kore, 2 İran, 1 İspanya, 1 Finlandiya,1 Meksika ve 1 Brezilya vatandaşı olmak üzere en az 35 yabancı uyruklu Protestan Türkiye’ye giremedi. Aile üyeleri ile birlikte bu sayı 100’ün üzerine çıktı.

PROTESTAN TOPLULUK SAYISI 172

Raporda Türkiye’deki protestan kilise ve topluluk sayısına dair bilgiler de verildi. Kiliselerin tüzel kişiliklerinin olmaması nedenilye hem kilise binası inşa etmenin mümkün olmadığı hem de imar planı değişikliği taleplerinin belediye meclisleri tarafından kabul edilmemesi nedeniyle birçok topluluğun kiralık ve kilise olarak inşa edilmemiş mekanlarda ibaret ettiği belirtildi. RApora göre türkiyede 2019 yılı sonu itibari ile Protestan toplumunun ibadet yeri kullanım durumu şu şekilde gercekleşti:

Kendilerine ait (şahıs veya tüzel kişilik) müstakil/bağımsız bina da ibadet eden topluluk sayısı 16

Kendilerine ait (şahıs veya tüzel kişilik) müstakil/bağımsız olmayan bina da ibadet eden topluluk sayısı 33

Geleneksel tarihi kilise binasında ibadet eden topluluk sayısı 13

Kiralık bir mekanda ibadet eden topluluk sayısı 84

Ev veya ofislerinde ibadet eden topluluk sayısı 26

PROTESTAN MEMURLARA YER YOK

Protestan Kiliseler Derneği tarafından hazırlanan Hak İhlalleri İzleme Raporu 2019 raporunda protestanların karşılaştıkları ayrımcılıklar da kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda Aydın Kuşadası ilçesinde bir Hristiyan öğretmen inancının medyaya yansıması ve aleyhinde misyonerlik yapıyor iddiası ile haber çıkması nedeni ile açığa alınması anımsatıldı. Öğrencilerin ve öğretmen arkadaşlarının imza toplayıp böyle bir şey olmadığını belirtmelerine rağmen Hristiyan öğretmen hakkında idari soruşturma açılarak, görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ankara’da Devlet Tiyatrolarında ve Antalya’da Devlet Opera ve Balesinde sözleşmeli memur olarak çalışan iki Protestan Hristiyanın haklarında herhangi bir olumsuz durum, rapor vs. yokken aynı dönemde işlerine son verilmesi de ayrımcılık kategorisinde raporlandı.

SOSYAL MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ ARTIYOR

Rapora göre 2019 yılında kiliseler ve üyelerine karşı nefret söyleminde bireysel anlamda artış meydana gelirken önceki yıl özellikle Pastör Andrew Brunson davası üzerinden sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden organize edilen nefret söylemi kampanyalarında azalma meydana geldi.

Buna karşın özellikle sosyal medya paylaşımları ve Hristiyanlık ve/veya Hristiyanlarla ilgili haber ve paylaşımların altına yazılan yorumlarda nefret söylemi kapsamındaki ifadelerin yanı sıra küfür, hakaret ve aşağılamalar devam etti. Nefret söylemi içerikli yazılar özellikle yerel gazetelerin köşe yazarları tarafından kaleme alındı. Rapora göre ulusal basında yazı yazan köşe yazarlarının, birkaç gazete haricinde, nefret söylemine karşı bilinçli.

NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI EĞİTİM VE KAMU SPOTU

Raporun tavsiyeler kısmında hükümet veya kamu kuruluşlarının Protestan toplumunu ilgilendiren konulardaki çalışmalarında Protestan toplumumuyla diyalog halinde olması çağrısı yapıldı. Toplumun nefret söylemlerine karşı bilinçlendirilmesi için kamu spotları hazırlatılarak yayınlanması tavsiye edildi. İfade ve basın özgürlüğüne saygı çerçevesinde, medyada yer alan hoşgörüsüzlüğe, nefret söylemine, kışkırtmaya ve ayrımcılığa neden olabilecek yazılı ve görsel yayınlar hakkında, hızlı ve etkin bir şekilde denetim mekanizması kurulması gerektiği belirtildi.. Adli makamların şikâyet beklemeden nefret suçları ve söylemleri ile ilgili resen harekete geçmelerinin sağlanması istendi.

Yerel medya mensuplarının (muhabir ve köşe yazarlarının) nefret söylemi konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalık oluşturulması için eğitimlere tâbi tutulması için gerek basın meslek kuruluşlarının gerekse diğer sivil toplum örgütlerinin çalışma yapması istendi.

Sosyal Medya şirketlerinin Türkiye ofislerinde veya Türkçe bölümlerinde özellikle denetleme biriminde görevli personele nefret söylemi konusunda bilinçlendirme eğitimi verilmesi ve bu yöndeki şikayetlerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi, bu paylaşımların yapıldığı hesapların kapatılmasının yanı sıra aynı kişilerin yeni hesap açarak daha da nefret dolu paylaşım yapılmasının önüne geçilecek mekanizma veya algoritmalar oluşturulması istendi.

Hristiyan Haber

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