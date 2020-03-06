Erivan’da neler konuşuluyor?

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Hüseyin KAYA

Erivan…

Kuzeydoğu bölgemizde sınırımız olan komşumuz…

Nüfusu birkaç milyonu geçmeyen minik ülkelerden biri…

Ancak yarattığı problemler az değil…

Hem Azerbaycan’a…

Hem de Türkiye’ye…

Son on yılda…

Ermenistan’ın sesi kesildi…

Gerek teröristlere kapı açıp, Digor, Arpaçay ve Tuzluca bölgelerinden güney yönlü terör eylemleri yaparak dalga hareketi yapmaları…

Gerekse, Türkiye aleyhine sözde soykırımla birlikte kara propaganda ve maniple yaparak kirli savaş yürütmeleri…

Neredeyse on yıldan bu yana kesilmiş gibi oldu…

Sanki arada bir anlaşma yapıldı…

Ermenistan sesini kısıverdi…

Neden diye düşünmek gerek…

Terörde dalga yöntemini engelleyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile başlayan Atak savunma yöntemi etkili oldu…

Karakolun yerini KALEKOLLAR aldı ve arazi uyumlu bu güvenlik merkezleri uydu teknolojisiyle donatıldı…

PKK lı Ermeni Teröristler uydu dan takip edilip öldürülmeye başlandı…

Ülkenin hemen her yerinde terörist kalmayınca terör de bitti…

Ermenistan yine ses çıkarmadı on yıldır…

Dostum devam etti.

“Hani hatırlıyor musun Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 14 Kasım 2009 da ülkemize gelmişti ve Bursa’da iki ülkenin milli takımlarının yaptığı maçı izlemişlerdi. Yemekte kimler çağrılmıştı. Ve o günden sonra Erivan sessizliğe büründü.”

Dostum biraz durdu ve yine sözüne devam etti.

“Bu olaydan 6 ay sonra 2010 mayıs ayında kaset darbesiyle Deniz Baykal istifa edince yerine Kemal Kılıçdaroğlu geçti…”

“Eeeee ne anlamamız lazım bu açıklamalardan”

https://www.oncevatan.com.tr/erivanda-neler-konusuluyor-makale,47994.html

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