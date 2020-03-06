Azınlık vakıflarına imza için gönderilen bildiri TBMM gündeminde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nin azınlık vakıflarına “Bahar Kalkanı” harekatına destek veren bir metni imzalanması beklentisiyle göndermesi, TBMM gündemine taşındı. HDP milletvekili Tuma Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi yöneltti.

Geçtiğimiz hafta İdlib’de 33 Türk askerinin Suriye rejimi saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye tarafından başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatı ile ilgili olarak hazırlanan bir metnin, imzalanması beklentisiyle azınlık vakıflarına da gönderildiği ortaya çıkmıştı. Gelişme Agos’un dün yayınlanan sayısında da ayrıntılarıyla yer aldı. HDP milletvekili Tuma Çelik konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırladı. Çelik’in önergesi şöyle:

“Çeşitli basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani vakıflarına, Bahar Kalkanı Harekatı’nı destek açıklamaları yapmaları için hazır bir metin gönderilmiştir. Gönderilen metnin vakıflar tarafından imzalanması talep edilmiştir. Ayrıca başkaca sivil toplum örgütlerine de benzer şekilde açıklama yapmaları için metin gönderildiği iddia edilmektedir.

Bu uygulama, Hükümetin kendi politikalarına destek bulmak için dini cemaatler üzerinde bir baskı kurma yöntemidir. Cemaat Vakıfları, zorla siyaset alanına sokulmak istenmektedir. Bu tür baskı yöntemleri, cemaatleri gerçek görevlerini yapamaz duruma getirecektir.



Bu bağlamda,



1. İmzalanması istenen metin kim tarafından hazırlanmıştır?

2. Metin kimin kararıyla Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani vakıflarına gönderilmiştir?

3. Başka hangi sivil toplum kuruluşu ya da kuruma benzer şekilde metin gönderilmiştir?

4. Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryani vakıflarına daha önce de benzer mahiyette metinler gönderilmiş midir?

5. Metni imzalamak istemeyen vakıflar herhangi bir yaptırıma tabi tutulacak mıdır?”

Agos’un edindiği bilgilere göre metin azınlık vakıfları tarafından imzalandı. Kimi vakıf yöneticileri metnin mesajlarıyla ilgili itirazları olmasa da izlenen yöntemi yadırgadıklarını belirttiler ancak bildiriyi imzaladılar. Metin ne şekilde gelirse gelsin önemli olanın imza atmak olduğunu söyleyenler de var. Metnin kim tarafından ve ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. Sivil toplum kuruluşlarına ve azınlık vakıflarına gönderilen metinden bir bölüm şöyle:“Ülkemiz, kadim tarihinden ve köklü medeniyetinden aldığı ilhamla, her zaman bölgesinde ve dünyada barışa hizmet eden adımların öncüsü olmuştur. İstiklal Savaşımızdan bugüne kadar bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için çok önemli mücadeleler yürütülmüştür.

Bu mücadelelerin her birinde aziz milletimizin ortaya koyduğu seferberlik ruhu, tüm dünya için eşsiz bir örnek teşkil etmektedir. Sivil toplum kuruluşları olarak, hayati bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, aynı zamanda bölgemizde barışın tesisi ve muhafazasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. “

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23727/azinlik-vakiflarina-imza-icin-gonderilen-bildiri-tbmm-gundeminde

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