Avustralya’nın Ermeni, Rum ve Süryani toplumları Erdoğan’ın ziyaretinin iptal edilmesini talep ediyorlar

Avustralya’da Ermeni, Süryani ve Rum toplumları Hükümetten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avustralya ziyaretinin iptal edilmesini talep ediyorlar.

Regionmonitor.com sitesinde yer alan habere göre Ermeni, Süryani ve Rum toplumları aynı zamanda ortak bir memorandum imzalayıp 20’inci yüzyılınn ilk soykırımının tanınması için ortak mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler.

Avustralya’nın Ermeni davası konseyinin aktardığı bilgilere göre onlara Kıbrıs Rum toplumu da katıldı. Avustralya ve Yeni Zelanda’da Kıbrıs Rum toplumunu temsil eden Michael Kristodoulou soykırımı inkar ettiği ve bölgede işgalci politika sürdürdüğü süreçte Erdoğan’ın Avustralya’da yeri olmadığını belirtti.

Avustralya Ermeni Davası konseyi ofisinin müdürü Hayk Kayseryan Kıbrıs Rum toplumunun bu kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/06/Avustralya-Ermeni-Rum-Süryani-toplumları-Erdoğan/177941

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