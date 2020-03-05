Wushuda skandal

Dünya Şampiyonu Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu ve namaz kılmadığı gerekçesiyle Milli Takım’a alınmadığı, başkan Akyüz tarafından hakarete uğradığı iddia edildi.

İsmi sürekli skandallarla anılan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz bu kez de ayrımcılık iddialarıyla gündeme geldi. Dünya çapında dereceleri bulunan milli sporcu Sadık Pehlivan, sırf Alevi olduğu ve namaz kılmadığı gerekçesiyle federasyonu yöneten Abdurrahman Akyüz tarafından Wushu Milli Takımı’na alınmadığını savundu. Olimpik bir spor branşı olan Wushuda uluslararası birçok derecesi bulunan başarılı sporcu Sadık Pehlivan, Milli Takım kamplarında yaşanan skandalları Mustafa Gürbüz’ün Youtube kanalı MGTV’ye anlattı. Wushu Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu, 2014 yılı Avrupa Şampiyonası’nda ve 2017 İslam Oyunları’nda gümüş madalya sahibi Pehlivan, Alevi inancına sahip olduğu için 2018 yılından beri Milli Takım’a alınmadığını savundu. Aslen Tokatlı olduğunu belirten İstanbul bölgesi sporcusu, federasyon başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kendisini doğrudan hedef aldığını, defalarca hakaret ettiğini hatta tokatladığını vurguladı.

‘Beni kâfir olmakla itham etti!’

Akyüz’ün Milli Takım kamplarında sporculara zorla namaz kıldırdığını belirten Pehlivan, yaşadığı inanılmaz olayları şöyle aktardı: “Sabah namazlarında mescitte yoklama yapıyordu! Birkaç kez gelmeyen olursa çağrılıp hesap soruluyor ve Milli Takım’dan gönderilmekle tehdit ediliyordu. Bir gün arkadaşlarımla birlikte uyanamamış ve sabah namazına geç kalmıştık. Yolda kendisiyle karşılaştık. Bana dönerek, ‘Kendin gibi kâfirleri bulmuşsun!’ diye hakaret etti. Daha sonra defalarca Türkiye Şampiyonu olmama rağmen Milli Takım’a alınmadım!” Bu konuyla ilgili Bimer ve Cimer’e şikâyetçi olduğunu ancak cevap alamadığını vurgulayan Pehlivan, kendisine takınılan bu tutum yüzünden çok sevdiği Wushudan soğuduğunu, hatta sporu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

‘AKP’yi destekleyin’ diye çağrı yaptı

Geçmişte basında çıkan “Kızı için 7 Rolex marka saat karşılığında altın madalya” haberleriyle skandallara imza atan Abdurrahman Akyüz’ün adı son yapılan yerel seçimler öncesi parti propagandası yaptığı için gündeme geldi. Akyüz, başkanvekilliğini yaptığı federasyonun resmi sitesinde kaleme aldığı yazısında CHP’yi sert sözlerle eleştirmiş ve 31 Mart’ta AKP’nin desteklenmesi gerektiğini yazmıştı. Akyüz “Bu işin şakası yoktur ve maceraya da gerek yoktur. Ya hizmet ya sefalet tercih edilecek” demişti.

Güney Kıbrıs’la ‘korsan’ oluşum

Yıllardır Wushu Federasyonu’nu başkanvekili olarak skandallarla yöneten Akyüz’ün kural tanımayan tutumları nedeniyle Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF), Türkiye’nin üyeliğini askıya aldı. Abdurrahman Akyüz bunun üzerine inanılmaz bir girişimde bulunarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de içinde olduğu bazı ülkelerle “alternatif” bir Avrupa Federasyonu kurdu. Ülkemizi, Belçika, Slovenya, Ermenistan, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yer aldığı “korsan” oluşuma dahil eden Akyüz, “EUWUF” adlı federasyonun başkanvekilliğini de üstlendi.

Akyüz iddiaları yalanlamadı

Skandal iddialarla ilgili olarak kendisine ulaştığımız Abdurrahman Akyüz, konuşmak istemediğini söyledi. Akyüz, tepki çeken icraatlarıyla ilgili sorularımızı yanıtlamaktan kaçınırken hakkındaki iddiaları yalanlamadı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/wushuda-skandal-1725229

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