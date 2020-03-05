Soner Yalçın: ASALA’nın öldürdüğü MİT görevlisini haber yapmadık mı?

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haber sonrası tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nu bugünkü köşesine taşıdı.

Yalçın, geçmişte de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu kişilerin öldürüldüğü zaman haber yapıldığını hatırlattı.

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Yalçın’ın yazısının bir kısmı şöyle:

ASALA’nın öldürdüğü MİT görevlisi Albay Rıfat Uğurlutan’ın haberini yapmadık mı? “Haber yaptınız” diye kimse gözaltına alındı mı? Hayır.

Rahmetli Doğan Yurdakul ile birlikte “Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı” kitabını yazdık. 518 sayfalık kitapta başta öldürülen Hiram Abas olmak üzere onlarca MİT görevlisinin adı geçiyordu. Ne gözaltına alındık, ne yargılandık…

MİT’e 7 Şubat 2012 tarihinde operasyon yapıldığında “Bu FETÖ kumpasıdır” diyen ilk biz olduk. Kimseler “MİT isimlerini açıkladınız” diye yakamıza yapışmadı. Aksine yıllar sonra kumpas dediğimiz için takdir gördük…

Kaşif Kozinoğlu MİT’in Orta Asya Görevlisi idi; FETÖ kumpası sonucu ifade vermeye geldiğinde ismini yazanlar, görüntüsünü yayınlayanlar hakkında tek hukuki işlem yapılmadı. Kozinoğlu Silivri zindanında şehit düştü; cenazesinden fotoğraf yayınlayanlar hakkında tek soruşturma açılmadı.

Şimdi ne değişti?

Sanırsınız devletin çok önemli gizli operasyonunu ortalara serdik. Sadece ülke için canını veren bir yiğidin cenaze töreni haberini verdik. Ne var bunda? Sabahın dördünde küçücük çocuğunun gözü önünde bir gazeteciyi gözaltına alacak kadar ne oldu?

Bu olağanüstü hâl, şehit haberi olamaz. Bunun altında ne var?

Independent Turkce

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