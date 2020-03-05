‘Singapore tatler’: Ermenistan, görülmesi şart olan ülkelerden biri

“Singapore tattler” dergisi, Ermenistan hakkında bir yazı yayınadı. Ermenistan’ın, ziyaret edilmesi şart olan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan dergi, burada hem batının, hem doğunun eşsiz yemeklerin bulunabilmesine dikkat çekti.

Yazıda, “Zengin bir tarih, görülmesi gereken mükemmel yerler, yeni bir mutfak ve sayısız maceralar, bütün bunlarla birikte büyük bir turistik akışı da yok” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan’ın mimarisi üzerine duran makale yazarı, başkent Yerevan’ın, dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğunu vugulayarak, Yerevan’daki Cumhuriyet Meydanı, Kaskad Parkı, Vernisaj Pazarının ve birçok diğer yerlerin, turistler tarafından sevileceğini kaydetti.

Ermeni mutfağına da değinen makalede, lavaş ekmeğinden, evde yapılan peynirden, organik sebzelerden hazırlanan salatadan bahsedildi, bütün bunların, hemen dağlardan kaynaklanan temiz Ermenistan suyunun eşliğinde yiyilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

“Ermenistan tarihi zenginliğini gerçekten hissetmeniz için şehirden çıkmanız ve ülkenin tüm köşelerinde mevcut olan çok eski kiliseleri, manastırları görmeniz lazım. Yerevan’dan 40 km uzaklıkta, muhteşem bir dağ manzarasının ön planında ülkedeki tek pagan tapınağı olan Garni bulunuyor” denilen makalede, Ermeni tarih ve kültür merkezlerinden olan Hağpat ve Sanahin Manastırlarına da yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/05/Singapore-tatler-Ermenistan/177720

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