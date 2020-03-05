Moskova’da Perinçek’in etkinliğine büyük ilgi

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Mehmet Perinçek’in Rusya’da Rusça’da yayımlanan kitabının tanıtım etkinliği yoğun ilgi gördü.

AYDINLIK / MOSKOVA

Dr.Mehmet Perinçek’in Rusya’da Rusça olarak yayımlanan “Türk-Rus Diplomasisinin Gizli Sayfaları: Arşiv Belgeleriyle Muhteşem Süleyman’dan Nâzım Hikmet’e” başlıklı kitabının tanıtım etkinliği gerçekleşti.

KARLOV’UN EŞİ DE ORADAYDI

Moskova’da ülkenin en büyük kitabevlerinin başında gelen “Moskovskiy Dom Knigi”de yapılan etkinliğe 150’den fazla kişi katıldı. Katılımcılar arasında 2016 yılında Ankara’da suikast sonucu öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov’un eşi Marina Karlova, Rusya’nın önde gelen Ortadoğu uzmanlarından Moskova Şarkiyat Enstitüsü’nün eski müdürü Prof. Dr. Vitaliy Naumkin, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nı Sovyet devleti adına, ülkenin Dışişleri Halk Komiseri Georgiy Çiçerin’le birlikte imzalayan Celalettin Korkmasov’un torunu Anatoliy Korkmasov, Putin’in imzasıyla Rus vatandaşlığına geçen ve belediye meclisi üyeliğine de seçilen ünlü Amerikalı dövüşçü Jeff Monson gibi isimler de vardı.

Ünlü Amerikalı dövüşçü Jeff Monson, Dr. Mehmet Perinçek

TÜRK ELÇİLİĞİ VE AA DIŞINDA HERKES VARDI

Rusya’nın önemli üniversitelerinden bilim insanları ve tarihçiler, farklı devlet kurumlarından bürokratlar, birçok yazar, gazeteci, siyaset ve toplum adamı, Azerbaycan ve Ermenistan diasporasının temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Rus ve Azerbaycan medyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Türk Büyükelçiliğinden ve Türk basınından Aydınlık dışında kimsenin katılmaması dikkat çekti. Toplantıdan sonra konuyu sorduğumuz Perinçek, Elçiliğin, Anadolu Ajansı’nın, TRT’nin ve basın ataşeliğinin etkinlik hakkında bilgi sahibi olduklarını, bu kurumların bu tür toplantılarda yer almadıkları sürece Türkiye’yi temsil görevini tam anlamıyla yerine getirmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

ŞEHİTLERİ ANARAK BAŞLADI

Dr. Mehmet Perinçek, konuşmasına şehit düşen Türk askerlerini anarak başladı: “Bugün Türk milleti için yas günü. 36 askerimizi şehit verdik. İlk önce şehitlerimizi anmak istiyorum. Onlar vatanlarına hizmet ettiler. Yaralı askerlerimizin de en kısa sürede iyileşmelerini diliyorum. Bugün burada konuşmak çok zor. Ama bu, bizim yükümlülüğümüz. Kitabımızın özü ve etkinliğimizin mesajı, özellikle bugün çok daha büyük önem kazandı.”

‘TÜRK-RUS REKABETİNİN GALİBİ BATI’

Perinçek, Türk-Rus ilişkilerinin bir tunç kanunu olduğunu ifade etti. Perinçek, Türkiye ve Rusya ne zaman çatışsalar, iki tarafın da bu savaşı kaybettiğini, bu rekabetin tek kazananının ise Batı olduğunu vurguladı. Perinçek’e göre Batılı devletlerin bölgedeki stratejisi, tarihte de bugün de Türk-Rus gerilimine dayanıyor.

Türk tarihçi, tam tersi durumda, yani Türk-Rus işbirliğinden iki ülkenin de kârlı çıktıklarının ve bölgeye refah, barış, güvenlik ve istikrar getirdiklerinin altını çizdi.

ANITLARDAKİ STRATEJİ

Atatürk-Lenin dönemindeki işbirliğinden söz eden ve Falih Rıfkı Atay’ın “İstanbul’un bir köşesine Lenin büstü koymalı” sözlerini hatırlatan Perinçek, şöyle devam etti:

LENİN’İN SİLAH ARKADAŞININ TORUNU

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularına geçildi. Perinçek, güncel gelişmelerle ilgili yöneltilen sorular üzerine Türk-Rus işbirliğinin önemine ve ABD’nin kurduğu tuzaklara dikkat çekti, Kıbrıs meselesini ve Türk Ordusunun PKK/PYD’ye karşı mücadelesini ayrıntılı bir şekilde anlatan Perinçek, kitabında Ermeni meselesiyle ilgili yeni arşiv belgelerinden de örnekler sundu.

Ardından Soçi’den sırf bu etkinlik için Moskova’ya gelen ve ayağının tozuyla havalimanından doğrudan toplantıya katılan Lenin’in silah arkadaşlarından Celalettin Korkmasov’un torunu Anatoliy Korkmasov söz aldı ve yeni tarihsel bulgulara değindikten sonra Perinçek’in çalışmalarının önemine işaret etti.

ERMENİ KATILIMCILAR

Rus-Ermeni Hukukçular Derneği Başkanı Av. Ruben Kirakosyan’ın, İdlib ve Ermeni meselesiyle ilgili sorularının salondan tepki alması üzerine, Rus güvenlik güçlerinin Ermeni katılımcıyı salondan çıkarma girişimine, Perinçek engel oldu ve tansiyonun düşmesiyle Kirakosyan sözlerini tamamladı ve toplantıya devam edildi. Kirakosyan ve Rus-Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Sorumlu Sekreteri Aram Haçaturyan, etkinliğin ardından kitaplarını Türk yazara imzalattılar.

RUS ORTADOĞU UZMANI NAUMKİN: ALTIN KİTAPLAR ARASINA GİRECEK BİR ESER

Rusya’nın en önemli Ortadoğu uzmanlarından Prof. Dr. Vitaliy Naumkin’e etkinlikten sonra basın mensupları mikrofon uzattılar. Naumkin’in aşağıdaki sözleri Rus ve Azeri basınında yer buldu:

“Bu kitap ölümsüz bir eser. Arşivlere dayalı bir çalışma. Mükemmel Rusçaya sahip olan seçkin Türk bilim insanı Mehmet Perinçek, arşivlerde çalışabiliyor. Hatta bu Ruslar için bile kolay bir iş değil, Ruslar arasında bile arşivlerde oturup, eski belgelerin tozunu yutmaya hazır bilim adamı sayısı az. Bence bu kitap, Rusya’nın altın kütüphanesinin kitapları arasına girecek bir çalışma. Ruslarla Türklerin, Rus ve Türk aydınlarının yakınlaşması, şu an dostluğun sarsıldığı bu zamanda, çok önemli. Mehmet’in kitabının buna büyük katkısı var.”

BASINDA YANKILANDI

Dr. Mehmet Perinçek’in Rusya’nın en önemli kitabevinde düzenlenen kitap tanıtım etkinliğine Rus ve Azerbaycan basını yoğun ilgi gösterdi.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda, günümüz dünyasındaki siyasi süreçlerin köklerini anlamak için kitabın okunması gerektiğini vurguladı: “Kitabın mesajı hiç olmadığı kadar güncel: Geçmişin hatalarının tekrarlanmaması, üçüncü güçlerin tertiplerine uyulmaması ve en zor durumlarda dahi diyaloğun korunması önemli.”

Rus geopolitica.ru sitesi, haberinde Perinçek’in Mokova’ya Türk şehitleri anıtı dikilmesi önerisini öne çıkartırken, Rus gazeteci Oksana Şkoda Perinçek’in Kıbrıs konusunda Rusya’yı Türkiye’ye destek olmaya çağırmasını makalesinin başlığına çıkardı.

Rus basınında Türk-Rus çatışmasının Batı’ya yaradığı, bu tuzağa düşülmemesi vurgusu ön plana çıktı.

Azerbaycan devlet televizyonu içtimai TV haber bülteninde etkinliğe geniş yer ayırırken, Azerbaycan resmi haber ajansı AzerTac, devlet haber portalıday.az, APA haber ajansı gibi ülkenin önde gelen medya organları da etkinliği geniş şekilde ele aldı.

“İstanbul’a Lenin heykeli dikilmedi ama Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalarla birlikte Sovyet elçisi Aralov’un heykeli de kondu. Anıt ve heykeller, stratejik bir anlam taşır, dünyanın sonu gelene kadar orada durması için yapılırlar. Türk-Rus dostluğu da işte böyle stratejik bir anlama sahip. Artık Ankara’ya da bir Rus büyükelçisi heykeli dikilmesinin zamanı geldi. Merhum Andrey Karlov adına bir anıt yapalım. Moskova’ya da şehit Türk askerleri anıtı dikelim.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/moskova-da-perincek-in-etkinligine-buyuk-ilgi-202117-1

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