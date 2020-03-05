Karabağ’da kivi bahçeleri dikilecek

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuiyeti’nde geleneksel nar ve hurma bahçelerinin yanısıra kivi bahçeleri de kurulacak.



Seçim kampanyası kapsamında Martuni bölgesinde konuya değinen cumhurbaşkanı adayı Arayik Harutyunyan, ilk bin hektarlık arazi için fidanların artık hazır olduğunu bildridi.

Yetiştirilecek meyvenin tüm hasatının “Spayka” şirketi tarafından satın alınacağını bildiren Harutyunyan, bu konuda şirket ile şimdiden anlaşma yapıldığını da kaydetti.

Kaynak:Ermenihaber.am

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