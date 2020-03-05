Ermenistan ve Gürcistan vatandaşları için sınır geçişlerinde yeni dönem başlayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan ve Gürcistan vatandaşları için sınır geçişlerinde yeni dönem başlayacağını duyurdu.

Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan memoranduma göre iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak sadece ID kartlarıyla (kimlik kartı) giriş-çıkış yapabilirler.

Bu anlaşmayı hayata heçirmeye hazırladıklarını vurgulayan Paşinyan böylece iki ülke vatandaşları için karşılıklı ziyaret açısından büyük bir kolaylık sağlayacaklarını ifade etti.

Ermenistan vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla girebilecekleri ilk ülke böylece Gürcistan oldu.2017 yılında ise Ermenistan Rusya vatandaşlarına sadece kimlik kartıyla Ermenistan’a giriş yapmalarına izin vermişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/05/Ermenistan-Gürcistan-sınır/177743

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