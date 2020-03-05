Doğuş Kilisesi Corona virüsü nedeniyle kapatıldı!

Filistin’in Beytüllahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi, kentte 4 kişide Corona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Virüsün yayınlanmasını önlemek için bölgede olağanüstü hal ilan edildiği de doğrulandı.

Beytüllahim’deki Hıristiyan mezhepleri, Beytüllahim kentinde 4 kişide Corona virüsü tespit edilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı’nın da tavsiyesi üzerine yerel saatle saat 4’ten sonra Doğuş Kilisesi’ni kapatma kararı aldığını duyurdu.

Corona virüsünün yayınlanmasını önlemek için bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini doğrulayan Hıristiyan mezhepleri, hacılar ve turist gruplarının saat 4’ten sonra Doğuş Kilisesi’ni ziyaret etmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Corona virüsü nedeniyle ülkede 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Kararı duyuran Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, “Filistin’de Corona virüsü tehlikesinin yayılmasını önlemek için olağanüstü hal ilan etme kararı verdik” dedi.

Iştiyye, Mahmud Abbas’ın kendisine tam yetki verdiğini belirterek ülkedeki okulların, kolejlerin kapatıldığını ve yabancı turistlerin rezervasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. İHA-REUTERS

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