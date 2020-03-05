Alman uzmandan çocuklarda başörtü yasağına onay

Almanya’da hazırlanan bir bilirkişi raporu ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı olmayacağını ortaya koydu. Raporda ebeveynin eğitim hakkı olmasına rağmen çocuğun esenliğinin öncelikli olduğu belirtildi.

Anayasa hukuku uzmanı Kyrill-Alexander Schwarz, Almanya’daki okullarda 14 yaşın altındaki çocuklara başörtüsü yasağı uygulanabileceğini savundu. Schwarz’ın Göçmen Birlikleri Federal Çalışma Topluluğu’nun (BAGIV) talebi üzerine yazdığı rapor Perşembe günü Berlin’de açıklandı. Raporda, okullarda 14 yaş altındaki çocuklara başörtüsünün yasaklanmasının, anayasaya uygun olduğu ifade edildi. Schwarz, raporunda okulların yanı sıra kamuya ait bütün tesislerde çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesini talep etti.

Schwarz çocuklara başörtüsü yasağını, “Ebeveynlik hakkı, ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarını eğitimle biçimlendirme ve etkilemesine temelde izin vermesine rağmen, bu hak çocuğun esenliği söz konusu olduğunda sınırlıdır” sözleriyle savundu. Anayasa hukuku uzmanı, çocuğun esenliği söz konusu olduğu için de devletin ebeveynin eğitim hakkına müdahalesinin doğru olacağını savundu.

Bunun “Kendi belirlediği bir yaşamı sağlama özgürlüğü” olduğunu belirten Schwarz, bu çerçevede yasağın ebeveynlerin eğitim hakkında veya devletin tarafsızlık yükümlülüğüne karşı olmadığını ifade etti. Yasağın sadece kamusal alanı kapsaması gerektiğini belirten Schwarz, bunun Hristiyanlığın sembollerinden haç veya Yahudilerin taktığı kipa ile karşılaştırılamayacağını söyledi. Bunların dini semboller olduğunu belirten Schwarz, ama başörtüsünün siyasi anlamı olduğunu da sözlerine ekledi.

“Baskının bir sembolü”

BAGIV Başkanı Ali Ertan Toprak da çocuklara başörtüsünün yasaklanmasını savundu. Başörtüsünü “Baskının bir sembolü” olarak nitelendiren Toprak, “Kur’an-ı Kerim’de bile çocuklara başörtüsü takılması yönünde bir kaynak bulamazsınız. Bu konuda herkes hemfikir. Kur’an çocukların örtülmesini istemiyor” şekilde konuştu.

Başörtüsünün yasaklanması talebine Alman Öğretmenler Birliği de destek veriyor. Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger, 14 yaşın altındaki çocukların başörtüsü takmasının, çocukların uyum sağlaması konusunda okulların görevini zorlaştıracağını söyledi. Başörtüsünün belirli bir dışlamayı beraberinde getireceğini belirten Meidinger, çocukların kendi yaşam biçimlerini belirleyen, özgür bireyler olarak yetiştirilmesi konusunda da okulların görevini zorlaştıracağını ifade etti.

Kadın hakları örgütü yasaktan yana

Kadın haklarını savunan sivil toplum örgütü Terre des Femmes de çocukların başörtüsü takmasına karşı çıkıyor. Terre des Femmes’in konuya ilişkin bilirkişi raporu hazırlamakla görevlendirdiği anayasa hukuku uzmanı Martin Nettesheim da başörtüsü yasağınınanayasaya aykırı olmayacağı görüşünü bildirmişti. Nettesheim’in raporu geçen yıl açıklanmıştı.

Avusturya’da ilkokul çağındaki çocuklara başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentoda onaylanmasının ardından Almanya’da da konuyla ilgili bir tartışma başlamıştı. YouGov araştırma şirketinin yaptığı bir ankete katılanların yüzde 57’si Almanya’da çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesinden yana olduğunu belirtmişti.

dpa, KNA / JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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