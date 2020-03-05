ABD’de Ermenistan’daki Kadife Devrimi anlatan film Nisan ayında ekranlara çıkacak

Ermenistan’da 2018 yılında gerçekleşen Kadife Devrimi anlatan ‘I am not alone’ (Ben yalnız değilim) filmi 10 Nisan tarihinden ABD’deki sinemalarda ekrana çıkacak.

Meşhur System of a down rock grubunun solisti Serj Tankian kendi Facebook sayfasından bu haberi duyurdu. ABD’li Ermeni rock yıldızı Serj Tankian kendisi filmin yapımcısı ve aynı zamanda film müziğinin bestecisidir.

Tankian, ayrıca, Rotten Tomatoes internet sitesinde film ratinginin yüzde 100, IMDb’de ise 9.3 olduğunu açıkladı.

Rock yıldızı yazıyla birlikte film fragmanı da paylaştı kendi sayfasında.

‘Ben yalnız değilim’ filmi 10 Nisan tarihinde Los Angeles’te, 17 Nisan tarihinde ise New York ve Fresno’da, 24 Nisanda ise Washigton, Boston ve başka şehirlerde ekrana çıkacak.

Filmin ilk galası 7 Eylül 2019 tarihinde Toronto’da gerçekleşti. Toronto Uluslararası Film festivalinde ödül kazanan ‘Ben yalnız değilim’ filmin yönetmeni Karin Hovhannisyan’dır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/05/ABD-Ermenistan-Kadife-Devrimi-film/177786

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