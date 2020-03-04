UEFA Uluslar Ligi’nde Ermenistan’nın ve Türkiye’nin rakipleri belli oldu

Ermenistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde 2020-2021 dönemi grupları Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. B Ligi’nde yer alan Türkiye’nin A Milli Futbol Takımı, Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile mücadele edecek. C Ligi’nde yer alan Ermenistan Milli Takımı ise Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Estonya ile mücadeleye girecek.

UEFA Uluslar Ligi’nde C Ligi grupları:

Grup 1: Karadağ, Kıbrıs, Lüksemburg, Azerbaycan.

Grup 2: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Estonya, Ermenistan.

Grup 3: Yunanistan, Kosova, Slovenya, Moldova.

Grup 4: Arnavutluk, Belarus, Litvanya, Kazakistan.

Türkiye’nin A Milli Futbol Takımı B Ligi 3. Grupta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

UEFA’ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi’nde elde ettikleri puanlara dayanarak dört ayrı lige dağıtıldı. 16’şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4’erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları Eylül, Ekim ve Kasım 2020’de, Avrupa Ligi’ni kazanan takımın belli olacağı finaller Haziran 2021’de, play-off müsabakaları ise Mart 2022’de oynanacak.

Gruplarda takımlar rakipleriyle iç saha ve deplasmanda birer karşılaşma oynayacak. Grup maçları sonunda A Ligi’nde grup lideri olan 4 takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonunun belirleneceği finallere (yarı Final, üçüncülük ve final) kalacak.

B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek. C Ligi’nde ise son sırayı alan 4 takım arasında çift maçlı eliminasyon sistemine göre play-out maçları oynanacak. Play-out maçlarını kaybeden iki ekip, bir alt lige düşecek.

Play-out maçlarını oynaması gereken takımların aynı zamanda 2022 Dünya Kupası play-off maçlarında oynama hakkını elde etmesi halinde, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi maçları sonrası elde edilen puanlara göre oluşacak genel sıralamada 47 ve 48. pozisyonda bulunacak ülkeler, doğrudan D Ligi’ne düşürülecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/04/UEFA-Ermenistan-Türkiye/177594

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