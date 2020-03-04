Trendyol’da Nazi Tişörtü Skandalı

İnternette satışa çıkarılan Nazi temalı tişörtler sosyal medyada tepki çekti. Firmalar özür dileyerek ürünlerin satışını durdurdu.

Gündem olmasının ardından, Nazi temalı tişörtleri tedarik eden Tişörthane isimli firmanın, bu ürünleri hepsiburada, N11, GittiGidiyor ve çiçeksepeti.com gibi internet satış sitelerinde de sattığı öğrenildi.

Trendyol “Satışına aracılık etmeyi asla kabul edemeyeceğimiz bir ürünü platformumuzdan derhal kaldırdık. Müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz” açıklamasını yaparak satışı durdurdu.

Nazi temalı tişörtleri üreten ve internet sitelerinde satışa sunan Tişörthane de açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi:

“Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız duyduğumuz tamda şu zamanlarda ırkçı ve faşist Nazi baskılı sweatshirt ile gündeme gelmekten dolayı üzüntü yaşıyoruz. Ürünlerimiz bizden bağımsız olarak çalışan freelance tasarımcılar tarafından tasarlanıyor. Elbette ki tişörthane olarak bu tasarımları kontrol etmemiz gerekiyor. Ne yazık ki binlerce tasarım arasında bu ürün gözden kaçmıştır. İlgili ürün fark edilir edilmez derhal tüm e-ticaret platformlarından satıştan kaldırılmıştır. Yaşanan tüm sıkıntılardan ötürü kamuoyundan özür dileriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

https://www.avlaremoz.com/2020/03/04/trendyolda-nazi-tisortu-skandali/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...