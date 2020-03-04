Karacasulu muhtar patika yol istedi

Karacasu Yukarı Görle Mahallesi Muhtarı Selçuk Alaca, muhtarlar toplantısında Belediye Başkanı Zeki İnal’dan Görle kaya mezarlarına çıkan tepeye patika yol yapılmasını istedi.

GÜLAY ÖZTEKİN- Alaca, “Her hafta kalabalık gurupları ağırlıyoruz. Gelen ziyaretçiler yol olmadığı için çıkıp gezemiyor. Yol yapılırsa köyümüzün kaderi değişecek” dedi.

Yukarı Görle Mahallesi Muhtarı Selçuk Alaca, belediyede yapılan aylık muhtarlar toplantısında Belediye Başkanı Zeki İnal’dan Perslilerden kalma 8 bin yıllık tarihin izlerini taşıyan 4 kavmin yaşadığı Kaya mezarlarına patika yol istedi.

MERYEM ANA VE İSA’NIN RESİMLERİ VAR

Her hafta 13 kilometrelik yürüyüş parkuru olan Arapapıştı Kanyonu ile kaya mezarlarının bulunduğu Yukarı Görle Mahallesine yürüyüş düzenleyen doğa tutkunlarının kaya mezarlarına çıkamadan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyleyen Alaca, “Son yıllarda doğa sevenlerin ve trakingcilerin en uğrak mekanı haline geldi. Her hafta değişik il ve ilçelerden gelen gurupları ağırlayan Karacasu’da cazibe merkezi haline gelen Görle kanyonu ve kaya mezarları kültür turizmine de hizmet ediyor. Sarp ve yüksek olması nedeniyle kaya mezarlarına çıkmak bir hayli zor. Yaklaşık 100-150 metre yükseklikte olan kaya mezarlarında 27 adet mezar olduğu söyleniyor. Hristiyan Aleminin peygamberi olan Hz. İsa ve Meryem Ana’nın bu kaya mezarlarında duvarlara nakşedilmiş resimleri bulunuyor. Hatta bir rivayete göre Meryem Ana’nın evinin burada olduğu iddia ediliyor. Mahallemizden başlayıp Arapapıştı kanyonuna kadar olan 13 kilometrelik parkurda yürüyen doğa severler, bu doğa harikası Görle kanyonunun olduğu tepeye çıkıp gezemiyor. Yolu olmadığı ve sarp kayalık olduğu için bu güzelliği gezemeden ayrıldıkları için üzüntülerini ifade ediyorlar. Keşfedilmeyi bekleyen bu tepeye patika yol açılmasını istiyoruz” dedi.

ULUSLARARASI AFRODİSİAS ULTRA MAROTON KOŞUSU YAPILACAK

Karacasu’da 27-29 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Afrodisias Ultra Maraton Koşusuna da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Mahalle Muhtarı Selçuk Alaca, Arapapıştı Kanyonundan başlayıp Görle, Tepecik, Bingeç, Çamarası, Geyre ve Karacasu güzergahında 45 kilometrelik parkurda yapılacak olan Uluslararası Afrodisias Ultra Maraton koşusu nedeniyle yolların da elden geçirilip açılmasını talep etti.

KÖYÜN KADERİ DEĞİŞECEK

Alaca, “Her hafta değişik gurupları ağırlıyoruz. Bu geçtiğimiz hafta sonu 92 kişilik bir gurup geldi. Bu hafta 100 kişilik grup gelecek. Kaya mezarlarına çıkmak bir hayli zor. Patika yol açılmasını istiyoruz. Hiç değilse çalı çırpıdan temizlensin istiyoruz. Buraya patika yol açıldığında kültür turizmine de hizmet edecek. Burada kamp için gelenler de ziyaret edebilecek. Gelen ziyaretçiler, merak edip tepeye çıkmak istiyor. Ama yolu olmadığı için bu bir hayli zor ve tehlikeli oluyor. Yolla birlikte yaklaşık 4 metre yüksekliği olan kaya mezarlarının olduğu tepeye asma merdiven yapılsa daha çok ziyaretçi akınına uğrayacak. Bundan hem mahallemiz hem de ilçemiz kazançlı çıkacak. Gelen turistler köyümüzün ekonomisine katkı sağlıyor. Ekonomi canlanacak, cazibe merkezi haline gelecek ve köyün kaderi değişecek” diye konuştu.

Başkan İnal da Muhtar Alaca’nın talebine “Bir bakıp değerlendirelim” şeklinde yanıt verdi.

https://www.aydinhedef.com.tr/karacasulu-muhtar-patika-yol-istedi-10605h.htm

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