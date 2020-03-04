İBB, Adalar İçin 60 Elektrikli Araç Satın Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) faytonların kaldırılmasının ardından Adalar’da kullanılmak üzere 2 tip elektrikli araç seçerek satın aldı.

İBB, Adalar için 4 kişilik araçlardan 20 adet, 13 kişilik araçlardan 40 adet satın alındı. Ayrıca talep bazlı çalışacak küçük araçlar sipariş edildi.

Ücret tarifesi UKOME kararıyla belirlenecek. Elektrikli araçlar, yaz sezonu açılmadan kullanıma sunulacak.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayanlarla, ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlarda farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini ifade etti.

ÖZEL HİZMET DE SUNULACAK

Adalar’da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 4 ve 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getiren Demir, şunları söyledi:

“Ayrıca, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar’da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı.”

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