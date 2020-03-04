Dilipak: İnsanları Rus, Yunan, Arap, Amerikalı, İngiliz, Alman diye ayıramayız

“Arab, Türk, Farisi, Gürcü, Çerkez, İbrani, Ermeni, Rus, Yunan fark etmez. Hakikat şu ki, bizim Peygamber evinde “düşmanlarımız” ve Firavunun sarayında “dostlarımız” olabilir. Bizim dışımızdakiler “Dost ve Düşman”dan ibaret de değil. Hem “Biz” kimiz! Kendi içimize bakalım, hangi kategoride, “Biz” derseniz deyin değişmeyecek. “Müslümanlar Kardeştir” der kitap da, içeride ve dışarıda “Müslümanım” diyen herkes kardeşçe mi davranıyor!?.”

“Bakın savaşın olduğu gibi barışın da bir dini, bir ahlakı, bir hukuku var” diyen Dilipak, köşesine şu ifadeleri taşıdı:

“Özellikle siyasiler, ne söyledikleri kadar, başkalarının onu nasıl anladığına dikkat etmeliler. Bizim media, bizim siyasiler, bizim bürokrasi de aynı yanlışa düşüyor bazen; “bu bizim kaderimiz değil”, “Kaderi değiştireceğiz” gibi laflar son derece cahilce! Hayır ya da şer, olup-biten her şey, o ne olursa olsun, Kader’dir. Kader de Allah’ın takdiri’dir. Biz kendimizi değiştirmeden O, bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. “Hüküm Onundur”.”

Dilipak, Yeni Akit’teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim Firavun sarayında dostlarımız var demiştim. Evet, biz bütün Müslümanlarla MÜTTEHİD olacağız, hangi ırktan olurlarsa olsunlar. Bütün erdemli insanlar ve mazlumlarla MÜTTEFİK olacağız hangi ırktan ve dinden olurlarsa olsunlar. Başkalarının mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyetine yönelik tehdit oluşturmayan ve değer üreten herkesle, din ve ırkı ne olursa olsun onlarla nimet ve külfet dengesine dayalı İTİLAF’lar gerçekleştireceğiz. Onun için RUS, YUNAN, ARAB, AMERİKALI, İNGİLİZ, AVRUPALI, ALMAN diye insanları ayırmayız. Ayıramayız. Çünkü doğduğumuz ana -babayı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı biz seçmedik. Doğduğumuz zamanı biz seçmedik, derimizin rengini ve cinsiyetimizi biz seçmedik. Biz adalet istiyoruz, barış istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Adalet yoksa barış da yok. Adalet ve barış yoksa hiçbir özgürlük güvende değil demektir”

Yeni Akit, Independent Türkçe

Independent Turkce