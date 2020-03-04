Biri Süryani 3 muhtar görevden alındı

Nusaybin’de, 9 Ocak’ta yapılan baskınlarda Mor Yakup Manastırı’nın rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile birlikte gözaltına alınan biri Süryani 3 muhtar görevlerinden uzaklaştırıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal mahallelere dönük 9 Ocak’ta yapılan ev baskınlarında, Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile birlikte gözaltına alınan biri Süryani 3 muhtar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Süryani Üçköy (Arkah/Xarabalê) köyü muhtarı Yusuf Yar, Eskihisar (Marîne) köyü muhtarı Haşo Dinç ve Düzce (Şolbabekir) köyü muhtarı Yusuf Kılıç, gözaltına alındıkları soruşturma gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı. Muhtarların yerine azalarından birinin görevlendirilmesi beklenirken, azaların kararı kabul etmeyecekleri belirtildi.

Arkah Muhtarı Yusuf Yar, gerçek dışı beyanlar üzerine haklarında soruşturma açıldığını belirterek, “Bu bir çamurdur. Biz de burada yaşayan herkes de bizi biliyor. Biz bu iddiaları kabul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin de gerekli itirazları yapacağız” diye konuştu.

MARDİN

Yeni Yaşam Gazetesi

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