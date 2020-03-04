Bakü’den zorla Ermenistan’a göç ettirilen 20 aile devletin desteğiyle ev alma fırsatını elde etti

30 yıl önce Azerbaycan’dan Ermenistan’a göç eden ve evsiz kalan 20 aile devletin desteğiyle ev sahibi olacak. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanı Suren Papikyan, söz konusu ailelere gerekli finansmanın sağlanacağına dair sertifikalar teslim etti. Sertifika sahipleri, ilerideki bir yıl içerisinde kendilerine uygun bir ev bularak satın alabilirler.

Bakan Papikyan, hem 2019, hem 2020 yılın devlet bütçesiyle Azerbaycan’dan zorla göç eden Ermeniler için ev finansmanı öngörüldüğünü bildirdi. 2019 bütçesine göre sağlanacak finansman yardımıyla 112 aile, 2020 bütçesiyle sağlanacak finansmanla ise 185 göçmen aile ev sahibi olma fırsatını elde edecek. Bu hedefle göçmen ailelere toplam 3.6 milyar dram (yaklaşık 7.6 milyon ABD doları) verilecek.



Hatırlanacağı üzere, 1988-1992 yıllarında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ve diğer şehirlerinde yaşayan yüzbinlerce Ermeniler planlı katliamlara maruz kaldı, hayatta kalabilmeyi başaranlar ise evlerini terk ederek göç etmeye mecbur bırakıldı.

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