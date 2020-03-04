Atilla Zorlu’nun açıklaması çok beğenildi.

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Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, sayfasında yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Ermenek İlçesinin Başarılı Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla büyük takdir topladı.

Atilla Zorlu’nun bu paylaşımı Twitter’de 383 bin 396 kişiye ulaşması ise herkesi şaşırttıTeröristlerle gizliden gizliye iş birliği yapanların kendilerine Birlik olmayı öğretemeyeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Atilla Zorlu paylaşımında şunları belirtti.

Çok şükür teröristle resmimiz, videomuz yok.

Düğünlerinde yakalarına altın takmadık,

Papazla kilise açmadık,

Hahamla iftar yapmadık,

İmamla oy toplamadık.

36 etnik unsur saymadık, açılım saçılım yapmadık, Barzani’yle miting düzenlemedik.

Apo nun mektubunu okutmadık.

Şivan Perver’le el ele megri megri söylemedik.

Habur’da teröristlere lahmacun söylemedik.

BİRLİK OLMAMIZ GEREKEN GÜNLERİ SİZ Mİ BİZE ÖĞRETECEKSİNİZ?

https://www.karamaninsesi.com/Atilla_Zorlunun_aciklamasi_cok_begenildi-h39404.html

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