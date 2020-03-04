3 ayda 100 Lübnan’lı Ermeni aile Ermenistan’a taşındı

Lübnan’daki kendi kaynaklarına atıfta bulunan Ermeni “Jamanak” gazetesi, son üç ayda Lübnan’lı 100 Ermeni ailenin, daimi ikamet için Ermenistan’a taşındığını yazdı.

Kaynak, “Ermenistan’a taşınmak isteyenlerin sayısı çok daha fazladır. Ancak bu ülkede devam eden mali kriz, buna engel oluyor. İnsanlar, bankalardaki mevduatlarını alamıyor, menkul ve gayrimenkullerini satamıyor. Ancak Lübnan’lı tüm Ermeniler, bu ülkede krizin artık aşılamayacak hale geldiği görüşünde” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/04/Ermenistan-Lübnan-Ermeni/177612

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