‘Yesayan’da Mart programı

Yesayan Salonu Mart programını açıkladı
Yesayan Salonu, yeni programını açıkladı. Etkinlikler 30 Mart’a kadar devam edecek.
DUVAR – Yesayan Salonu, ay sonuna kadar devam edecek olan Mart ayı programını açıkladı. Taksim’de yer alan salonda çeşitli etkinlikler misafirleri bekliyor.
Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan salonun Mart ayı programı şu şekilde:
4 Mart Çarşamba 19.00 – 20.30
Azınlık Toplumlarında Kadın Olmak Tina Darsa, Tina Alaca Nacar, Jaklin Çatal, Anna Maria Aslanoğlu
5 Mart Perşembe 19:00 – 20:30
Maryam Şahinyan ve Minör Bakış Esen Kunt
7 Mart Çarşamba 12:00 – 16:00
Forum: 8 Mart’ın Gündemi
Farklı alanlardan kadınlar yarım günlük bu forumda bir araya gelip feminist mücadelenin gündemine bakıyor.
16:30 – 18:00
Kahve Sohbetleri: Işın Beril Tetik
(Yazım Kılavuzu)
10 Mart Salı 19:00 – 20:30
Kitap tanıtımı ve anma: Zahrad’dan Bambaşka Bir Bahar
12 Mart Perşembe 19:00 – 20:30
İngilizce ve Türkçe Edebiyatta İstihbarat, Komplo ve Paranoya
Doruk Tatar
14 Mart Cumartesi 12:00 – 13:00
An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
13:30 – 14:00
Elizabet Kabe ve Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Dil: Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
17:00 – 18:00
Gaflet’i Konuşuyoruz
Senem Timuroğlu, Merin Sever, Fatmagül Berktay, Erol Köroğlu
18 Mart Çarşamba 19:00 – 20:30
1 Yayınevi 10 Kitap
Konuk: Güldünya Yayınları
21 Mart Cumartesi 14:00 – 16:00
Editörlerle Başbaşa
(Yazım Kılavuzu)
16:30 – 18:30
Dili Soyunmak, Sesi Bulmak
Asuman Susam, Elif Sofya, Melika Koçak, Alara Çakmakçı
24 Mart Salı 19:00 – 20:30
Karadeniz Dillerinde Çocuk Şarkılar
Ayşenur Kolivar, Onur Şentürk
25 Mart Çarşamba 19:00 – 20:30
Oburca Sohbetler
Levon Bağış
27 Mart Cuma 19:00 – 20:30
Bir Meddah Aktris ve Anti-Yıldız Olarak Adile Naşit’i Anlamak
Sibel Öz
28 Mart Cumartesi 13:00 – 14:00
Elizabet Kabe ve Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Dil: Ermenice)
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
15:00 – 16:00
Lerna Babikyan ile çocuklar için dans
(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)
17:00 – 18:30
Bir Semti Yazmak: Kondoskali’den Kumkapı’ya
Orhan Türker
30 Mart Pazartesi 19:00 – 20:30
Yervant Baret Monok’u Anma
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