‘Yesayan’da Mart programı

Yesayan Salonu Mart programını açıkladı

Yesayan Salonu, yeni programını açıkladı. Etkinlikler 30 Mart’a kadar devam edecek.

DUVAR – Yesayan Salonu, ay sonuna kadar devam edecek olan Mart ayı programını açıkladı. Taksim’de yer alan salonda çeşitli etkinlikler misafirleri bekliyor.

Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan salonun Mart ayı programı şu şekilde:

4 Mart Çarşamba 19.00 – 20.30

Azınlık Toplumlarında Kadın Olmak Tina Darsa, Tina Alaca Nacar, Jaklin Çatal, Anna Maria Aslanoğlu

5 Mart Perşembe 19:00 – 20:30

Maryam Şahinyan ve Minör Bakış Esen Kunt

7 Mart Çarşamba 12:00 – 16:00

Forum: 8 Mart’ın Gündemi

Farklı alanlardan kadınlar yarım günlük bu forumda bir araya gelip feminist mücadelenin gündemine bakıyor.

16:30 – 18:00

Kahve Sohbetleri: Işın Beril Tetik

(Yazım Kılavuzu)

10 Mart Salı 19:00 – 20:30

Kitap tanıtımı ve anma: Zahrad’dan Bambaşka Bir Bahar

12 Mart Perşembe 19:00 – 20:30

İngilizce ve Türkçe Edebiyatta İstihbarat, Komplo ve Paranoya

Doruk Tatar

14 Mart Cumartesi 12:00 – 13:00

An-Su Aksoy ile kâğıt kukla atölyesi

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

13:30 – 14:00

Elizabet Kabe ve Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Dil: Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

17:00 – 18:00

Gaflet’i Konuşuyoruz

Senem Timuroğlu, Merin Sever, Fatmagül Berktay, Erol Köroğlu

18 Mart Çarşamba 19:00 – 20:30

1 Yayınevi 10 Kitap

Konuk: Güldünya Yayınları

21 Mart Cumartesi 14:00 – 16:00

Editörlerle Başbaşa

(Yazım Kılavuzu)

16:30 – 18:30

Dili Soyunmak, Sesi Bulmak

Asuman Susam, Elif Sofya, Melika Koçak, Alara Çakmakçı

24 Mart Salı 19:00 – 20:30

Karadeniz Dillerinde Çocuk Şarkılar

Ayşenur Kolivar, Onur Şentürk

25 Mart Çarşamba 19:00 – 20:30

Oburca Sohbetler

Levon Bağış

27 Mart Cuma 19:00 – 20:30

Bir Meddah Aktris ve Anti-Yıldız Olarak Adile Naşit’i Anlamak

Sibel Öz

28 Mart Cumartesi 13:00 – 14:00

Elizabet Kabe ve Melisa Ferahyan ile çocuk atölyesi (Dil: Ermenice)

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

15:00 – 16:00

Lerna Babikyan ile çocuklar için dans

(Kayıt ve bilgi için: info@hippokitap.com)

17:00 – 18:30

Bir Semti Yazmak: Kondoskali’den Kumkapı’ya

Orhan Türker

30 Mart Pazartesi 19:00 – 20:30

Yervant Baret Monok’u Anma

Gazete Duvar

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