Washington’da Ermeni Film Festivali başladı (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Film Festivali, Ermeni-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. Yıldönümünü vesilesiyle Washington’da başladı.

Açılış filmi Sergey Parajanov’un “Nar Rengi” oldu.

Ermenistan’ın ABD Büyükelçisi Varuzhan Nersesyan, Amerikan’nın Sesi muhabirine verdiği demeçte, “Kültür, halklarımızı birbirine bağlayan en önemli bağlantılardan biri ve bu 100. Yıldönümünü kültür yoluyla kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ermeni film yapımcılarının yapıtları bu tür etkinlik çerçevesinde ilk kez sunuluyor”diye söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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