Urfalı spiker ayarı verdi: Ermeni p*çiyiz diyenler defolup gitsin

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Türkiye Suriye’de beka mücadelesi verirken ‘Erdoğan’ düşmanlığı gözlerini karartmış olan çevreler şehitler üzerinden siyaset üretmeyi ve Türkiye düşmanlığı yapmayı sürdürüyor.

Urfa’da yayın yapan bir yerel televizyon spikeri şehitleri bahane ederek Türkiye’nin İdlib’te bulunmasına karşı çıkanlara tepki gösterdi.

Spiker şunları söyledi;

Bu vatan bizim devlet bizim bayrak bizim. Vatanımızı devletimizi toprağımızı seviyoruz. Hazır mülteciler için sınır kapıları çaılmışken nacizane bir çağrım olacak. Bu vatan benim değil bu toprak benim değil bu millet benim değil burada benim ne işin var diyen olabilir. İşte size fırsat. Mülteci kılığına girip sınır kapılarından defolup gidebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Sanırım oradakiler de size kolaylık sağlarlar. Diyebilirsiniz biz bu vatanın evladı değiliz, biz Rus torunuz, biz Alman çocuğuyuz, biz İngiliz torunuyuz, Ermeni p*çiyiz diyebilirsiniz. Diyosanız kapılar sizi bekliyor buyurun defolup gidin biz bize yeteriz.

https://www.yeniakit.com.tr/video/urfali-spiker-ayari-verdi-ermeni-pciyiz-h1583235392.jpg-41062.html

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