Hakan Ural’dan Necmettin Erbakan itirafı: Geç farkına vardım…

Kanal D’de yayınlanan programda, Suriye’de yaşanan olaylar konuşulurken Milli Görüş’ün merhum Lideri, Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile ilgili dikkat çekici bir bölüm paylaşıldı. Programın sunuculuğunu ve yorumculuğunu yapan oyuncu Hakan Ural, Suriye özelinde Ortadoğu’da oynanan kirli oyunların emperyalist güçlerin bir planı olduğunu söylerken Necmettin Erbakan’ın 1992’de gerçekleştirdiği Meclis konuşmasını ekrana yansıttı. “Erbakan bugünlere projeksiyon tutuyor” Hakan Ural, konuşmasında Necmettin Erbakan’la ilgili şunları söyledi: “Rahmetle de analım Necmettin Erbakan hocamızı. Çok konuşmaları var bu arada. Nacizane tavsiye ediyorum. Ben de bazı şeylerin geç farkına varıp son 10 senede bilgilendim. Rahmetli Erbakan’ın bu günlere projeksiyon tutacak inanılmaz tespitleri var. Nurlar içinde yatsın. Biz onlardan birtanesini Suriye özelinde aldık.” “Bakınız plan şudur” Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 1992 yılında TBMM’inde yaptığı konuşma: “Bakınız, plan şudur; şimdi, önce Kuzey Irak’ta bir otorite boşluğu meydana getirilecek. Burada, Batının yönetiminde, oradaki halkı değil, Batının arzularını gözetecek bir bölge meydana getirilecektir. Ondan sonra, Türkiye’nin Güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecektir. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da, Müslümanlar birbirini ezsin diye, bölgedeki Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam’a dönüştürülecek, bu Vietnam’a dönüşürken sözde kurtarıcı gibi İsrail Lübnan’ı alacak ve böylece, ta Akdeniz’de geniş bir kapısı bulunan İsrail-Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü’ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan’ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk, Ermeni değirmeninde öğütülecek ve İsrail’e yumuşak, yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha 2 yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad’taki karargâhlarında yaptıkları açıklama: “Biz Kuzey Irak’ta otorite boşluğu kuracağız, Anadolu’dan da buraya parçalar ilave edeceğiz!” demediler mi? Bunları biz burada kaç defa konuşmadık mı? İşte şimdi Güneydoğu Anadolu, Lübnanlaştırılmadı mı? Bu PKK’yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. İşte ellerindeki silah, işte plan… Ne acıklıdır ki, bizim zaten çok şükür istihbaratımız yok. Çünkü olan istihbaratımız da CIA ve MOSSAD’la işbirliği halinde. Şu halimize bakınız. Amerikalı adam istediği gibi oynuyor. Bize istihbarat diye yönlendiriyor. Onlara da “Git vur!” diyor. Bizim bir Milli istihbaratımız yok. İki aydan beri daha istihbarata bir başkan konulamadı. Ve böylece bu hükümetin elinde Güneydoğu Anadolu görüldüğü gibi Lübnanlaştırıldı. Ve tabi bu dış güçler Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki burası Vietnamlaşsın, Müslümanlar birbirlerini öldürsünler, İsrail daha serbest kalsın. Bunun için de politikaları İsrail’le Türkiye’yi biri birine yaklaştırmaktır. Ne yazık ki bu hükümet, görüldüğü gibi İsrail’le can-ciğer dosttur. Onun dışişleri bakanlarıyla görüşüyor. Oradan gelen heyetlere Dolmabahçe Sarayında, hepsi arka arkaya dizilip saygı duruşunda bulunuyorlar. Yürüyen ne? Yürüyen Siyonist plan, dış güçlerin planı! Netice ne oluyor? Bizim Anadolu’muzun bir parçası Lübnan oluyor, bizim Anadolu’muzun bir parçası Vietnamlaştırılmak isteniyor!” https://m.yeniakit.com.tr/haber/hakan-uraldan-necmettin-erbakan-itirafi-gec-farkina-vardim-1099757.html