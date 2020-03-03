Ermenistan’da corona virüse “5 yıldız”lı karantina

Ermenistan corona virüsü teşhisi konulan hastaları 5 yıldızlı otelde karantina altına aldı. Ermenistan Başbakanı Niko Paşinyan, “Corona virüs olan vatandaşlarımızı 5 yıldızlı otelde ağırlıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve dış dünya ile tüm bağlantılarını kestik” dedi.

Çin’den ortaya çıkarak şu ana kadar 70’den fazla ülkeye yayılan corona virüsüyle ilgili ülkeler farklı önlemlere başvuruyor.

Bazı ülkelerde corona virüsü teşhisi konulan hastalar şiddete bile maruz kalırken, Türkiye’nin kuzeydoğusundaki komşusu Ermenistan’da farklı bir yöntem uygulanıyor.

İran’dan hafta sonu ülkeye giriş yapan bir Ermeni vatandaşta corona virüs tespit edildi. Corona virüs teşhisi konulan hastanın 32 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı.

Ermenistan Başbakanı Niko Paşinyan, corona virüs nedeniyle karantinaya alınan 32 kişinin 5 yıldızlı otelde ağırlanması talimatı verdi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki 5 yıldızlı Golden Palace Hotel’de karantina altına alınan 32 kişinin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, corona virüsü nedeniyle karantina alınanların 5 yıldızlı otelde ağırlandığını belirten Başbakan Niko Paşinyan, “Corona virüs olan vatandaşlarımızı 5 yıldızlı otelde ağırlıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve dış dünya ile tüm bağlantılarını kestik” dedi.

Paşinyan’ın paylaştığı görüntüde, sağlık görevlileri suit odalara yiyecek ve içecek servisi yaparken görülüyor. Paşinyan 5 yıldızlı otelde, karantina altına alınanlar dışında kimsenin kalmadığını da belirtti.

Corono virüsü nedeniyle karantina altında bulanan otel deniz seviyesinden 2100 metre yükseklikte bulunuyor.

Başkent Erivan’dan 50 kilometre uzaklıkta olan otelde SPA, olimpik yüzme havuzu ve bir gazino bile bulunuyor.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen Covid-19’un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

DSÖ, son olarak Covid-19 için küresel risk seviyesini “yüksekten”, “çok yüksek”e çıkarmıştı.

Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914’ü Çin’de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in Wuhan kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/ermenistanda-corona-viruse-5-yildizli-karantina,85DyBXzS_0yJyxKgpt5trw/uJk2iAX_SUWdIl7ezgRMtQ

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...