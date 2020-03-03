Ermenistan Dışişleri Bakanından “Çavuşoğlu tweeti”: “Ey doktor, önce kendini iyileştir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’da AGİT Minsk Grubu eş başkanları’nın ile bir araya gelmesine değindi.

Mnatsakanyan Twitter’da “Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşbaşkanlara tavsiyeleri bana Luka 4.23’ü hatırlattı “Ey doktor, önce kendini iyileştir.”” diye bir paylaşım yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 Mart’ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanları Igor Popov, Stephane Visconti, Andrew Shofer ve AGİT Minsk Süreci Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’ı Ankara’da kabul etmiş.



Görüşmenin ardından Twitter’dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “AGİT Minsk Grubu artık Yukarı Karabağ meselesinin çözümü için daha etkin çalışmalar yapmalı. Bu çözüm, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı çerçevesinde olmalı” ifadelerini kullanmış.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/03/Mevlüt-Çavuşoğlu’n-Tweet/177478

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