‘Anadil temelli çok dilli müzik’

Diyarbakır’da çalışmalarına devam eden Ma Music Akademisi, 3.yılını bir konser ile kutluyor

Diyarbakır’da çocuk ve yetişkinlere yönelik Kürtçe ağırlıklı anadilde akademik müzik eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Ma Music Akademisi, 3. yılını geride bıraktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne (DBB) bağlı olarak kurulan ve Kürtçe müzik eğitimi veren Aram Tigran Kent Konservatuarı’nın kapısına belediyeye atanan kayyum tarafından kilit vurulması üzerine, kurum çalışanları MA Music Akademisi’ni kurdu. 3 yıl içerisinde 3 bini aşkın kişiye etkileşim kuran Akademi’nin şu an aktif olarak 700’ün üzerinde öğrencisi var. 3. yılını Dengbej Akademisi’nin katılımıyla bugün saat 16.00’da kendi yerlerinde düzenleyecekleri etkinlikle kutlayacak olan Ma Music Akademisi Koordinatörü Şêrko Kanîwar, sürdürdükleri çalışmalar hakkında Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’e konuştu.

‘Meyvesini almaya başladık’

Kürtlerin uzun yıllar boyunca mücadele vererek ortaya çıkardığı tüm kültür kurumlarının kayyumlar eliyle bir bir kapatılması üzerinde duran Şêrko Kanîwar, Diyarbakır’da kültür sanat üretiminin merkezinde bulunan belediyelere kayyum atanmasının kentteki sanatsal üretimi doğrudan etkilediğini ifade etti. Kültür çalışmalarının Kürtlerin bütün taleplerine en fazla denk düşen alanlardan biri olduğunu dile getiren Kanîwar, geçen zaman zarfında birçok imkansızlığın üstesinden gelerek, çeşitli yollar deneyerek, mekan yoksa mekan yaratarak yol aldıklarını ve bunun meyvesini almaya başladıklarını ifade etti. İnanç ve aşkla çıktıkları yola dair “Bu kentin çocuklarını müziksiz bırakmayacağımızın sözünü vermiştik” diyen Kanîwar, ‘Herkes için müzik, her yerde müzik’ ilkesiyle bugüne kadar Doğal Ritim Orkestrası, Ma Çocuk Orkestrası, Ma Kadın Orkestrası ve Ma Orkestrası ile Geleneksel Kürt Müziği’ni akademik düzeyde temsil etmeye ve bunu tekrar halka sunmaya çalıştıklarını belirtti.

‘Anadilde müzik’

Akademi olarak bunların yanı sıra başka hiçbir kurumda olmayan özel çalışmalarının olduğunu da aktaran Kanîwar, MA Music’i farklı kılanın anadil temelli çok dilli müzik eğitimi ve bu özgün çalışmalar olduğunu kaydetti. Kanîwar, Kürt müziğini yeniden yorumlama gibi bir arayışlarının olduğunu da vurguladı. Bu yönlü olarak geleneksel Kürt müziğini halk ile buluşturmak istediklerini söyleyen Kanîwar, yok olmakla yüz yüze kalan dengbêjlik kültürünü yaşatmak için sistematik ve periyodik eğitimler verecekleri Dengbêj Akademisi’ne şimdiden yoğun bir ilgi olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Kanîwar, “MA Music Akademisi, Aram Tigran Konservatuarı temeli üzerinde yükseldi. Ancak konservatuarın bürokrasinin gölgesinde bir işleyişi vardı. Özerk bir yapıya kavuşmamızla tüm arkadaşlarımız en iyi çalışmayı ortaya koyma gayreti içine girdiler. Akademinin başarılı çalışmaları bu doğrultuda sürecek” diye konuştu.

Sıra Arap ve Ermeni çocuklarda

Kürtçe’nin Kurmancî, Kirmançkî ve Sorani lehçesi ile Ermenice ve Türkçe olmak üzere 25 şarkıdan oluşan “Şarkılardan Köprü Yaptık” adlı bir kitap hazırlayan Akademi, Kürtçe’nin yanı sıra Arap ve Ermeni çocuklara yönelik de alternatif eğitim programları düzenliyor. Geçtiğimiz yıl Diyarbakır ve Mardin’e bağlı ilçe ve köylerde yaptıkları müzik atölyelerini anlatan Kanîwar, müziği her köy ve mahalledeki çocuklara ulaştırma hedefiyle bu zamana kadar Diyarbakır’da sürdürdükleri faaliyetlerini önümüzdeki dönemde farklı illere taşıma amacı taşıdıklarını söyledi.

DİYARBAKIR

Yeni Yaşam Gazetesi

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